La fièvre porcine africaine a atteint le Bade-Wurtemberg après des épidémies dans les États voisins de Hesse et de Rhénanie-Palatinat. Un laboratoire a confirmé la présence du virus dans un sanglier tué dans le district de Rhein-Neckar, a déclaré le ministre de l'Agriculture Peter Hauk (CDU) à Stuttgart. Les tests de laboratoire ont montré une charge virale élevée. La confirmation officielle par l'Institut Friedrich-Loeffler est attendue plus tard dans la journée et est une formalité.

L'animal visiblement malade a été abattu par un chasseur près de Hemsbach dans le district de Rhein-Neckar, a déclaré Hauk. L'emplacement est proche de la frontière étatique avec la Hesse, où la maladie s'est propagée pendant plusieurs semaines.

Les porcs du Bade-Wurtemberg n'ont pas encore été touchés par le virus. "Pour que cela reste ainsi, les mesures de biosécurité doivent être strictement respectées", a déclaré Hauk. Le principal objectif est de contenir la propagation de la maladie. En raison de la détection dans le district de Rhein-Neckar, la zone restreinte sera étendue, a déclaré Hauk.

Zones de protection autour du site de découverte

Une zone restreinte de 15 kilomètres de type II est établie autour du site de découverte, qui s'étend jusqu'à la ville de Mannheim et des parties du district de Rhein-Neckar, selon le ministère. Les porcs ne peuvent être transportés que s'ils ont été testés au préalable pour le virus. Les éleveurs de porcs doivent également respecter des mesures de sécurité et d'hygiène spéciales.

Selon le ministère, 31 éleveurs de porcs sont touchés par les mesures dans la zone restreinte de type II. La chasse est strictement interdite dans cette zone pour empêcher que les sangliers porteurs du virus ne soient dérangés.

Une zone tampon de 10 kilomètres autour de la zone restreinte de type II est établie, qui comprend le district de Rhein-Neckar et la ville de Heidelberg. Selon le ministère, 25 exploitations porcines sont touchées ici et doivent prendre des mesures spéciales. Une zone tampon étendue comprend également le district de Neckar-Odenwald, où la chasse sera désormais intensifiée pour prévenir la propagation ultérieure de la maladie, et les carcasses découvertes ou abattues seront testées pour la maladie.

Hauk : "Lutter contre la maladie ne sera pas un sprint, mais plutôt un marathon"

Des chiens de recherche de cadavres et des drones sont utilisés pour trouver les sangliers morts. Les clôtures de protection qui ont déjà été installées pour empêcher la propagation ultérieure des animaux infectés seront également étendues.

Le ministre de l'Agriculture Hauk s'attend à ce que la maladie occupe la région sud-ouest pendant quelque temps. "Lutter contre la maladie n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon", a déclaré le politique de la CDU. Il a rassuré les consommateurs que le virus est inoffensif pour les humains et les a exhortés à continuer d'acheter du porc régional. "Il n'y a aucune raison de ne pas le faire."

Transmission d'animal à animal ou indirectement

Il n'y a pas de possibilité de vacciner les porcs contre la maladie virale. Elle est presque toujours fatale chez les porcs domestiques et sauvages et peut être transmise directement d'animal à animal ou indirectement via des objets contaminés tels que des vêtements et des chaussures, ainsi que des aliments. Il est également possible que la maladie soit introduite par des restes alimentaires jetés avec négligence tels qu'un sandwich au salami ou une saucisse de chasseur.

Pour les exploitations porcines, une épidémie de la maladie représente un risque d'existence. Outre l'abattage de la population animale, il y a également un risque de perte de génétique et un interdit de troupeau avec des problèmes d'espace et de bien-être animal à la clé.

Le dernier cas dans le Bade-Wurtemberg remontait à mai 2022.

Le premier cas en Allemagne a été détecté le 10 septembre 2020 chez un sanglier dans le Brandebourg. La première et, jusqu'alors, dernière épidémie de fièvre porcine africaine dans le Bade-Wurtemberg s'est produite dans une ferme à Forchheim (district d'Emmendingen) à la fin du mois de mai 2022. Selon le ministère de l'Agriculture, les porcs ont probablement eu accès à des déchets alimentaires contenant le virus qui avaient été mal éliminés.

