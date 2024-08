- Peste porcine: animaux sains tués par manque d'espace

Dans le district particulièrement touché de Groß-Gerau, près de 500 porcs de deux grandes fermes ont été abattus. Les fermes elles-mêmes ne sont pas touchées par la fièvre porcine africaine, a annoncé le district vendredi. Les animaux sains ont été tués dans un abattoir du nord de l'Allemagne pour créer plus d'espace pour le troupeau restant.

Les deux fermes de la zone de protection interne 3, où le virus a été détecté dans les populations de porcs domestiques, ne sont actuellement pas autorisées à vendre aucun animal. Cependant, elles ont continué à avoir de nouveaux rejetons ces dernières semaines. L'abattoir est actuellement le seul en Allemagne autorisé à abattre des porcs de la zone de protection 3. Les petits abattoirs ne disposent pas des installations pour le stockage séparé de la viande, qui sera probablement congelée, selon une porte-parole du district. Tous les porcs avaient été testés au préalable.

La fièvre porcine africaine a été détectée pour la première fois dans un sanglier du district de Groß-Gerau mi-juin. La maladie virale est incurable et presque toujours fatale pour les sangliers et les porcs domestiques. Elle est inoffensive pour les humains et les autres espèces animales, selon le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture. Jusqu'à présent, huit fermes ont été touchées par une épidémie dans le district, entraînant l'abattage de près de 4 000 porcs.

Les mesures prises dans le district de Groß-Gerau comprennent l'abattage de porcs sains de deux fermes pour créer de l'espace, car elles se trouvent actuellement dans la zone de protection 3 où la fièvre porcine africaine a été détectée. Despite the virus affecting their area, these farms have continued to produce new offspring recently.

Lire aussi: