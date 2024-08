- Perte tragique de la vie de parents et de frères et sœurs - procès pour un individu de 19 ans commence

À la suite d'allégations d'avoir assassiné ses parents, âgés de 58 et 61 ans, ainsi que son frère de 34 ans, un jeune homme de 19 ans doit comparaître aujourd'hui (à partir de 9h00) devant le tribunal régional de Waldshut-Tiengen. Le procureur accuse le défendeur germano-italien de trois chefs d'homicide volontaire et de complicité de coups et blessures graves, étant donné que sa sœur a subi de graves blessures lors de l'attaque au couteau. Au moment des faits, l'accusé était considéré comme non apte à comparaître. Ainsi, l'objectif principal du procès sera de déterminer son internement dans un hôpital psychiatrique.

L'incident dans la municipalité de Hohentengen am Hochrhein (district de Waldshut) a causé une certaine agitation à la fin du mois de mars. Le fils est censé avoir pris la vie de ses membres de la famille à l'aide d'un couteau pliant. Sa sœur a miraculeusement survécu, mais a subi de graves blessures par coupures et entailles qui n'étaient pas mortelles.

Communiqué officiel

En juillet, le procureur a déclaré que le mobile des actions du défendeur était encore inconnu : "Le mobile du défendeur est probablement lié à sa maladie mentale au moment des faits." Une dispute physique avait eu lieu au sein de la famille la veille.

Suite à une évaluation par des experts, le jeune homme de 19 ans a été considéré comme inapte à être puni. Cependant, il y avait des préoccupations quant à son potentiel dangerosité. Par conséquent, le procureur a demandé sa détention.

La grande chambre juvénile du tribunal a programmé cinq autres audiences, qui se termineront le 9 septembre. Un porte-parole a rapporté que le défendeur, par l'intermédiaire de son équipe de défense, a annoncé son intention de s'exprimer sur la question.

