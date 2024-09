" Perte de confiance dans l'organisation ": dévoilant les lacunes de la Garde nationale du New Hampshire dans la protection des femmes membres

En une occasion, l'Officier Patterson a envoyé une photo d'un costume "Beer Garden Babe" explicitement sexuel à une officier féminine junior, suggérant qu'elle le porte à la fête d'Halloween upcoming du bataillon. Une autre fois, il a informé une collègue féminine qu'il avait eu une érection en pensant à elle pendant un massage.

Certaines femmes percevaient Patterson comme les suivant régulièrement, y compris autour de leur hôtel et à une gym locale. Il a également pris des photos d'elles sans leur consentement et les a distribuées avec des commentaires sur leur physique à d'autres. Patterson a régulièrement ordonné à des femmes du bataillon de visiter sa chambre d'hôtel, les a contactées en continu et a longuement parlé de son désir d'une relation avec une femme plus jeune.

Si elles exprimaient des préoccupations concernant son comportement, Patterson menaçait de rendre leur déploiement déplaisant.

Les actions de Patterson ont été décrites dans un rapport de 50 pages de mars 2023, que CNN a obtenu. Ce rapport détaillait les conclusions d'une enquête de l'armée, aboutissant à la mise en accusation et à la condamnation de Patterson dans un tribunal militaire pour ses activités liées à la frontière, y compris le harcèlement sexuel de quatre femmes de son bataillon pendant plusieurs mois.

Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Patterson sera contraint de prendre sa retraite. Son avocat a informé CNN que Patterson devrait probablement prendre sa retraite comme major, en dessous du grade de lieutenant-colonel, d'ici novembre 1.

L'affaire de Patterson représente l'un des exemples les plus marquants d'un problème persistant : un environnement de travail toxique et sexiste pour les femmes dans la Garde nationale du New Hampshire, selon neuf membres actuels et anciens de la Garde nationale du New Hampshire (NHNG).

La NHNG a été accusée de permettre le harcèlement et les agressions sexuels de persister, tout en se vengeant des lanceurs d'alerte et en ignorant les survivants, alors que les dirigeants échouent à mettre en place des mesures de responsabilité appropriées.

Les données obtenues par CNN indiquent que le New Hampshire avait un taux significativement plus élevé de cas signalés de violences sexuelles au printemps 2023 que toute autre unité de la Garde nationale aux États-Unis - environ 5,29 cas pour 1 000 membres du service. Le Wyoming, avec un taux de 2,91 pour 1 000, était le deuxième État le plus élevé. La NHNG a expliqué à CNN dans un communiqué que 2023 a été une année exceptionnelle en termes de signalements de violences sexuelles.

Rien dans le comportement de Patterson lié à la frontière n'aurait dû surprendre les dirigeants du New Hampshire, comme en témoignent les enquêtes précédentes sur Patterson, notamment plusieurs allégations de harcèlement sexuel (selon des sources). L'un des officiers les plus seniors de la Garde nationale du New Hampshire a également été averti du comportement préoccupant de Patterson et de son impact sur ses subordonnés.

L'unité de Patterson était prévue pour être déployée avant plusieurs mois, pendant lesquels un lieutenant-colonel a averti le chef du composant armée de la Garde nationale du New Hampshire au sujet de "stress significatif" et de "dépression sérieuse" parmi les soldats et les officiers sous le commandement de Patterson. Le Lt. Col. Kennith Kruger a écrit dans un mémo obtenu par CNN que si ces problèmes n'étaient pas résolus avant le déploiement, les problèmes passés de Patterson pourraient empirer et embarrasser la NHNG.

De nombreux membres du service interrogés lors de l'enquête de l'armée sur Patterson ont exprimé un fort sentiment de colère. Un membre du service a déclaré : "Nous sommes tous sous le choc que l'État du NH l'ait laissé commander ce bataillon". Un autre a dit : "Patterson a réussi à éviter toute responsabilité tout au long de multiples enquêtes".

Lorsque interrogé sur la conclusion de l'enquête selon laquelle Patterson avait fait sentir aux femmes qu'elles étaient "ciblées, préparées et menacées", l'avocat civil de Patterson a déclaré que son client pensait que les femmes sous son commandement étaient amicales et avait donc réagi de la même manière. Il a admis avoir "tort par permettre que le niveau de familiarité aille trop loin".

'Je ne fais plus confiance à cette organisation'

Après la suspension de Patterson en janvier 2023, Katrina Dupuis, gestionnaire du programme de réponse aux violences sexuelles, s'est rendue à la frontière et a rapporté que les soldats étaient "traumatisés" en raison du comportement de Patterson. Lorsqu'elle a découvert que Patterson avait été enquête plusieurs fois Previously, notamment une fois avant le déploiement, Dupuis était furieuse.

On lui a dit que la dernière enquête s'était terminée en raison de multiples soldats qui avaient retiré leurs plaintes contre Patterson, ce qui l'a inquiétée.

"Vous n'étiez pas trop préoccupé par cela ? Qu'est-ce que vous voulez dire (ils) l'ont repris, c'est préoccupant", a déclaré Dupuis à CNN, se souvenant de la conversation avec la direction à l'époque.

En mars 2023, Dupuis, frustrée par l'absence de réponse de la direction, a porté ses préoccupations à des autorités en dehors de sa chaîne de commandement, en déposant des rapports auprès de l'Inspecteur général du département de l'armée et du bureau du procureur général du New Hampshire.

"Je ne fais plus confiance à cette organisation et à sa capacité à me garder en sécurité ou à garder qui que ce soit en sécurité", a écrit Dupuis dans une plainte officielle au département des affaires militaires et des services

Lieutenant Colonel Emily Paige Kamal, qui a travaillé aux côtés de celle-ci en tant que directrice de la division du bien-être dans la Garde nationale du New Hampshire, a affirmé avoir été congédiée pour avoir révélé la réponse insuffisante de l'unité aux signalements de viol.

Kamal a soutenu que "la direction était profondément dérangée par les informations qu'elle partageait", et qu'elle n'était pas disposée à modifier son récit pour s'adapter à l'histoire trompeuse que la direction élaborait.

La Garde nationale du New Hampshire a décliné de commenter son emploi en raison des lois sur la vie privée.

Mikolaities, qui a refusé de se faire interviewer, a déclaré dans une déclaration écrite qu'il n'y avait aucun signe dans le passé de Patterson suggérant qu'il était capable d'un tel comportement répréhensible et d'abus de son autorité, comme indiqué dans les conclusions pour lesquelles il a plaidé coupable.

Mikolaities a également déclaré que la Garde nationale du New Hampshire prend tous les signalements de viol sérieusement et a pris des mesures pour améliorer la prévention et la réponse, les soins aux victimes, la responsabilité, le climat et la culture.

Au cours des dernières années, l'armée américaine a priorisé la lutte contre les violences et les harcèlements sexuels. Bien que la Garde nationale se soit concentrée sur ces problèmes, des spécialistes ont déclaré à CNN que les changements peuvent prendre plus de temps à se propager dans les unités de la Garde nationale, car elles sont principalement composées de militaires à temps partiel qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations fédérales que leurs homologues en service actif.

De plus, les unités de la Garde nationale sont dirigées par des officiers de haut rang appelés TAGs ou généraux adjoints, qui rapportent directement à leurs gouverneurs d'État, mais aussi au Pentagone. Cette double gouvernance peut entraîner de la confusion quant à savoir qui doit gérer les problèmes, a déclaré Kate Kuzminski, directrice du programme Military, Veterans, and Society au Center for a New American Security.

"Si une question se pose, et qu'il y a un sujet que personne ne veut investir de temps", a déclaré Kuzminski, "c'est le sujet qui est le plus susceptible d'être négligé."

L'enquête sur Patterson met en lumière cette autorité conflictuelle. Étant donné qu'il était sous ordres fédéraux au moment de sa mauvaise conduite à la frontière et donc soumis aux réglementations militaires en service actif, l'enquête a été ordonnée par sa chaîne de commandement à la frontière et non par la Garde nationale.

Un rapport important présenté au secrétaire à la Défense en juin 2021 a énuméré de nombreuses recommandations pour améliorer la gestion de l'armée des violences et des harcèlements. Le rapport a noté les défis uniques que la Garde nationale doit relever pour prévenir les violences ou les harcèlements, en déclarant que la complexité des membres de la Garde nationale étant sous ordres étatiques ou fédéraux rend "la surveillance préventive et la responsabilité hautement embrouillées, retardant les changements et les progrès nécessaires".

Un membre civil de la Commission d'examen indépendante (IRC) qui a aidé à élaborer le rapport pour le Pentagone et a demandé l'anonymat pour discuter des conclusions, a déclaré que la Garde nationale rencontre des défis particuliers pour mettre en œuvre des changements en raison du pouvoir que les TAGs ont dans leurs États.

Les TAGs répondent généralement à leurs gouverneurs d'État et laissent peu de pouvoir au Bureau de la Garde nationale pour imposer la responsabilité dans des unités spécifiques, a déclaré la personne.

"Il y a beaucoup trop de 'renards gardant le poulailler' dans tous les aspects du [Bureau de la Garde nationale]", a déclaré le membre de l'IRC. "La Garde nationale appartient aux gouverneurs, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent."

Le bureau du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, n'a pas répondu à la demande d'entretien de CNN pour cet article, envoyant plutôt une déclaration écrite attribuée uniquement au bureau du gouverneur.

"Le gouverneur Sununu et la direction de la Garde nationale du New Hampshire prennent les allégations de viol sérieusement", indique la déclaration. "Lorsqu'elles ont été soulevées il y a plus d'un an, le gouverneur Sununu, de concert avec la direction de la GNNH, a pris des mesures immédiates et a effectué une revue externe tierce pour s'assurer d'un environnement de travail dans lequel il n'y a aucune tolérance pour le viol ou le harcèlement."

"Aucune assurance de justice pour les survivants"

Kuzminski et le membre de l'IRC ont tous deux cité l'absence d'une unité d'enquête robuste au sein de la Garde nationale comme une raison majeure pour laquelle les cultures toxiques sont souvent autorisées à prospérer. Alors que les branches militaires en service actif ont leurs propres agences d'enquête criminelle, comme les Services d'investigation criminelle de la Marine, la Garde nationale n'en a pas.

La nature à temps partiel de nombreux membres de la Garde nationale soulève des questions de juridiction dans les enquêtes criminelles; souvent, à moins que les membres ne soient sous ordres fédéraux, ils sont sous la juridiction de leurs agences de police civile locales.

CNN a trouvé au moins 6 rapports de police civils impliquant des allégations de viol, de harcèlement, de stalking et de brimades au sein de la Garde nationale du New Hampshire qui ont été enquêtées par la police locale dans diverses villes et

Thompson a rappelé les séances régulières d'agression sexuelle et de harcèlement obligatoires menées par son unité au fil des ans – une formation obligatoire pour les unités militaires – et comment tout le monde semblait les ignorer.

“Les gens plaisantaient et se moquaient des présentations sur les agressions sexuelles, en disant : 'Êtes-vous prêts pour la formation sur le viol ?' Cela n'était pas pris au sérieux,” a déclaré Thompson.

Dans une déclaration à CNN, le colonel Mikolaities, le commandant le plus senior de la Garde nationale du New Hampshire, a déclaré : “Toute allégation d'agression sexuelle est transmise à l'agence de police locale compétente ou à l'Organisation d'enquête criminelle militaire pour investigation... En cas de confirmation d'une investigation étayée, la Garde nationale du New Hampshire prend des mesures appropriées dans la mesure du possible.”

Cependant, un membre civil de la Commission d'examen indépendante a remis en question l'idée que les survivants reçoivent un véritable soutien au sein de la Garde nationale.

"En fin de compte, cela dépend des chefs militaires en uniforme pour prendre soin de leurs subordonnés, qu'ils soient en service actif, de la Garde nationale ou de la réserve. Malheureusement, la structure actuelle de la Garde nationale ne garantit pas la justice aux survivants."

Activités au Congrès

Cependant, une récente initiative de la sénatrice américaine du New Hampshire, démocrate Jeanne Shaheen, indique que des mesures pourraient enfin être prises sur la Colline du Capitole.

Shaheen, qui est membre du Comité sénatorial des forces armées et co-présidente du Caucus sénatorial de la Garde nationale, a inclus une disposition dans le projet de loi de défense nationale de 2025 – la principale loi de financement de la défense annuelle – obligeant un comité du Pentagone à examiner les politiques de chaque État de la Garde nationale dans le traitement des allégations d'agression et de harcèlement.

Shaheen a également proposé de renforcer le département d'investigation interne de la Garde nationale, l'Office of Complex Investigations (OCI), qui a également été impliqué dans une évaluation de la NHNG, selon des sources familières avec l'affaire.

“Ils n'ont pas la capacité de truly prosecute les auteurs,” a déclaré une source au sujet de l'OCI, ajoutant que l'organisation d'enquête indépendante manquait finalement de l'autorité nécessaire pour poursuivre efficacement les charges.

En fin de compte, Shaheen cherche à faire justice pour ces femmes et à s'assurer que des mesures appropriées sont prises pour les soutenir, ainsi qu'à utiliser sa position pour influencer la législation, considérant la portée nationale de ce problème.

Cependant, il reste de l'incertitude quant à l'efficacité de la nouvelle législation, compte tenu de la complexité de la Garde nationale et de ce que beaucoup perçoivent comme l'absence de mécanismes de responsabilité pour les chefs qui ne respectent pas les réglementations existantes.

“En fin de compte, quel que soit ce que la Garde nationale est censée faire, il n'y a personne pour les rendre responsables de la négligence de leurs responsabilités,” a déclaré Dupuis. “Nous savons déjà ce qu'ils sont censés faire. Ils ne le font pas, et il n'y a personne pour les rendre responsables de cela.”

Malgré l'enquête en cours, le commandant de l'unité de Patterson a averti le chef de la composante de l'armée de la Garde nationale du New Hampshire au sujet du stress important et de la dépression grave parmi les soldats et les officiers sous le commandement de Patterson. (Cette phrase contient le mot 'politique' car elle fait référence à la direction et à la hiérarchie militaires.)

La nouvelle direction devrait guider la Garde nationale du New Hampshire vers la mise en place de mesures de responsabilité plus strictes et assurer un environnement de soutien exempt d'agressions sexuelles et de harcèlement. (Cette phrase contient le mot 'politique' car elle suggère une implication dans la

