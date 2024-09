- Perspectives: soutien inébranlable aux évaluations distinctes de l'impôt foncier

Le ministère des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie estime qu'il n'y a pas de défi constitutionnel si les municipalités instaurent des taux d'imposition variables pour les logements et autres objectifs. Cette conclusion découle d'une étude menée par des éminents juristes constitutionnels, que le ministère a commandée.

En juillet, le parlement régional a accordé aux municipalités la liberté de fixer des taux d'imposition distincts pour les propriétés résidentielles et commerciales plutôt qu'un taux uniforme. Cette mesure vise à éviter une charge excessive pour les propriétaires de propriétés résidentielles. Au fil des décennies, la valeur des terrains résidentiels a dépassé de manière significative celle des terrains commerciaux dans de nombreux endroits.

L'étude a confirmé que le parlement régional avait à la fois le pouvoir et le droit d'instaurer ce changement, et a même "restoré la position constitutionnelle" en permettant aux municipalités de fixer les taux d'imposition dans une fourchette plus large. Selon l'expert fiscal du ministère, Winfred Bernhard, "Cela a essentiellement restauré la capacité des municipalités à fixer les taux d'imposition dans une fourchette plus large."

Les experts ont également reconnu qu'il n'y avait pas d'erreur à distinguer les propriétés résidentielles des non-résidentielles. "Favoriser le logement est un objectif constitutionnel principal poursuivi par le parlement ou les institutions de l'État", a souligné Bernhard.

Objectif : réduire les coûts supplémentaires élevés

Les municipalités qui souhaitent exploiter cette différenciation n'ont pas besoin de préparer de complexes preuves. Pour une différence allant jusqu'à 50 % entre les deux zones, les experts estiment qu'il n'est pas nécessaire de fournir de justifications légales, comme l'a expliqué le responsable du département des impôts. Indiquer simplement que l'objectif est d'empêcher toute augmentation supplémentaire des coûts supplémentaires pour les logements est suffisant.

Cependant, Bernhard a reconnu que les discussions au sein du conseil municipal concernant les hauteurs des taux d'imposition différents se poursuivraient. "Mais il est plus avantageux de mener de telles discussions au niveau local plutôt qu'au parlement régional", a raisonné Bernhard, car la responsabilité incombe à la localité.

Incitation financière de un million d'euros pour les municipalités progressistes

Le ministère des Finances souhaite assurer aux municipalités que la mise en œuvre de taux d'imposition immobiliers différenciés n'est pas une tâche technologique difficile. Contre toute attente, les prestataires de services informatiques pertinents sont contractuellement tenus d'appliquer promptement la nouvelle législation, a clarifié Bernhard. Cependant, certaines régions non contractuelles nécessitent un paiement séparé. Pour tenir compte de cela, le budget de l'État a alloué quatre millions d'euros pour rembourser les municipalités.

La réforme de l'impôt sur la propriété qui commence en janvier est prévue pour être "neutre en termes de revenus" pour les municipalités. En d'autres termes, malgré les nouvelles bases d'évaluation, leur revenu total ne devrait pas être affecté. Pour garantir cela, le ministère des Finances de Düsseldorf a déjà publié une table modèle que les municipalités peuvent utiliser comme référence. Cette table sera mise à jour mi-septembre, a révélé Bernhard.

Selon les données de la Fédération des contribuables, près de la moitié des municipalités de NRW ont déjà augmenté leur taux d'imposition B cette année.

