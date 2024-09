Recevez 5 choses dans votre boîte mail

Perspectives quotidiennes pour le 24 septembre: Mises à jour du Moyen-Orient, Évolution de la saison des ouragans, Affaires d'immigration, différend du travail Boeing, préoccupations en matière de sécurité scolaire

1. Moyen-Orient

Israël a lancé une salve d'attaques aériennes sur le Liban lundi, entraînant la mort d'environ 500 personnes et blessant 1 600 autres. Le bilan de cette seule journée est le plus élevé au Liban depuis 2006. Le conflit en cours entre Israël et le Hezbollah remonte à des décennies, mais les attaques transfrontalières entre les deux ont augmenté depuis le début de la guerre à Gaza. Les attaques intensifiées d'Israël contre le Hezbollah ont de nouveau suscité des préoccupations quant à un conflit plus large au Moyen-Orient. Le Hezbollah a promis de continuer à cibler les sites israéliens tant que le conflit de Gaza se poursuit, et Israël n'a pas exclu une invasion terrestre potentielle. L'Iran a également lancé un avertissement de graves conséquences suite à la dernière vague de frappes.

2. Saison des ouragans

Une menace tropicale significative se profile pour la côte du Golfe avec seulement quelques jours avant que les surélévations de tempête et les vents de force ouragan ne touchent certaines parties du Sud-Est des États-Unis. Le système est prévu pour se développer rapidement en Ouragan Helene d'ici vendredi, avant de toucher terre en Floride, selon le Centre national des ouragans. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence pour au moins 41 des 67 comtés de l'État. Helene serait le quatrième ouragan à toucher terre aux États-Unis cette année et le cinquième ouragan à frapper la Floride depuis 2022. Entre-temps, la Tempête tropicale John a touché la côte sud du Mexique lundi, apportant des "pluies catastrophiques". Des milliers de personnes ont évacué l'État d'Oaxaca, et de nombreux établissements commerciaux dans les zones touristiques ont fermé temporairement.

3. Immigration

L'équipe de campagne de Kamala Harris envisage une visite à la frontière entre les États-Unis et le Mexique lors de son voyage en Arizona vendredi. L'objectif est de combler l'écart avec l'ancien président Donald Trump sur la question de l'immigration. La visite proposée intervient à un moment où les passages de frontière sont à un niveau historiquement bas depuis 2020. La visite suit également de nouveaux sondages montrant Trump en tête dans l'État pivot. Les officiels américains ont salué les faibles passages de frontière, les attribuant à des mesures exécutives récentes limitant l'accès à l'asile à la frontière sud des États-Unis, tandis que Trump a critiqué la gestion de la sécurité frontalière par l'administration Biden.

4. Grève Boeing

Boeing a amélioré son offre à l'Union internationale des machinistes dans le but de mettre fin à la grève de 33 000 membres de l'union qui dure maintenant depuis deux semaines. La nouvelle proposition comprend une augmentation de 30 % sur quatre ans de contrat, y compris une augmentation immédiate de 12 %, contre 25 % d'augmentation de salaire global et une augmentation immédiate de 11 % que les membres de l'union ont rejetée le 12 septembre. L'union examine actuellement la nouvelle offre, tandis que certains employés en grève sont réticents à l'accepter tant que leurs demandes ne sont pas satisfaites.

5. Sécurité à l'école

La réouverture progressive d'Apalachee High School, le lieu de la fusillade scolaire la plus meurtrière de cette année, est prévue pour commencer aujourd'hui. Certaines parties du campus à Winder, en Géorgie, resteront fermées pour le reste de l'année scolaire après que deux étudiants et deux enseignants aient été tués lors de l'attaque du 4 septembre. De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place, mais des parents, des étudiants et des membres de la communauté préoccupés ont lancé une pétition réclamant des mesures de sécurité supplémentaires, telles que des politiques de sacs transparents et des détecteurs de métaux, avant le retour des étudiants et des enseignants. Dans certains autres États, les législateurs ont approuvé ou encouragé l'installation de systèmes d'alarme de panique silencieux dans les écoles, permettant au personnel de signaler les urgences en quelques clics sur leurs smartphones.

PETIT DÉJEUNER

The aim is to correct this wrongdoing and establish a framework where athletes get their due recognition, remuneration, and fair treatment for their landmark achievements.

— Un représentant légal de Reggie Bush, déclarant lundi que l'ancien coureur de l'Université de Southern California et vainqueur du trophée Heisman 2005 engage des poursuites contre l'école, la Conférence Pac-12 et la NCAA en raison de l'utilisation non autorisée de son nom, de son image et de sa personnalité sans compensation financière.

MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE LA MÉTÉO

ET POUR FINIR...

Atterrissage sécurisé de l'astronaute de NASA et de deux explorateurs spatiaux russesUn vaisseau Soyuz transportant un astronaute de NASA et deux astronautes russes a touché terre lundi après sa séparation de la Station spatiale internationale. Visionnez la vidéo d'atterrissage ici.

