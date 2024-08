- Personnes qui subissent des blessures graves après avoir été heurtées à pied par un véhicule à moteur

Two individus, âgés de 21 et 27 ans, ont été victimes d'un incident potentiellement mortel lorsqu'ils ont été percutés par une voiture sur un trottoir à Cologne. Selon les autorités, le conducteur était sous l'influence de l'alcool, son taux d'alcoolémie étant d'environ 1,5 %. Il avait conduit à une vitesse excessive après une soirée tardive et avait perdu le contrôle de son véhicule dans le quartier de Rondorf. Il a ensuite percuté deux piétons innocents, heurté la façade d'une maison et rebondi, avant de heurter un mur opposé.

