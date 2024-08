- Personnes ayant subi des dommages graves lors d'une opération d'abattage

Un homme âgé de 72 ans a été coincé sous un arbre qui s'effondrait dans les bois de Breitenbrunn, qui dépend du district d'Unterallgäu. Le duo père-fils s'était aventuré à abattre un arbre infecté par les scolytes, selon les autorités. L'homme âgé avait inséré un coin dans le tronc de l'arbre ce fatal vendredi.

Alors que l'arbre commençait à vaciller et à tomber, l'homme a tenté de s'échapper mais est tombé, se retrouvant coincé sous le tronc qui tombait. L'individu âgé a subi de graves blessures et a dû être transporté par avion jusqu'à un hôpital. Son fils de 34 ans était sous le choc après l'incident et a également cherché des soins médicaux.

L'incident malheureux de l'homme âgé a entraîné des dommages importants, rendant l'épisode d'abattage d'arbres regrettable. En raison des graves blessures subies, l'hôpital a dû déployer une ambulance aérienne pour son transport.

