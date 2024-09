- Personnel militaire: plusieurs corps retrouvés à Gaza

Au cours d'une récente opération dans la ceinture de Gaza, les forces militaires israéliennes ont prétendument découvert de nombreux individus décédés. Actuellement, les troupes continuent de travailler dans la région, se concentrant sur la récupération et l'identification des restes. Cette procédure peut prendre plusieurs heures pour être terminée.

Initialement, il y avait de l'incertitude quant à savoir si ces corps appartenaient à des otages israéliens. L'armée a publié un communiqué conseillant de ne pas propager des informations non vérifiées. Auparavant, des rapports trompeurs concernant la découverte d'otages avaient circulé sur les plateformes de médias sociaux.

L'Union européenne, s'inquiétant de la situation en cours dans la ceinture de Gaza, a exhorté à la fois Israël et les autorités palestiniennes à faire preuve de retenue et à promouvoir la paix. En lumière des récentes allégations selon lesquelles des soldats israéliens ont découvert des individus décédés, l'Union européenne a appelé à une enquête approfondie et transparente.

