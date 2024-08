Personne victime de coups mortels à Eppingen: longue période d'emprisonnement pour mineurs d'environ trois ans et demi.

L'équipe juridique a dépassé les attentes de l'accusateur, qui réclamait une peine de 2,5 à 3 ans. La défense a proposé des arguments qui auraient pu conduire à un acquittement sans emprisonnement. Le procès s'est déroulé à huis clos.

Conformément aux chefs d'accusation, les mineurs étaient accusés d'avoir harcelé un individu de 52 ans lors d'une altercation à la gare d'Eppingen le 16 décembre. Cela a entraîné le fait de le pousser contre un support à bicyclettes en métal, suivi de coups de pied et de poing. Il est affirmé que l'aîné des mineurs est intervenu, mais a finalement donné un coup de pied au plus jeune.

La victime a été hospitalisée en raison de fractures costales graves et a finalement succombé à des complications dues à une infection pulmonaire et à une septicémie environ deux semaines plus tard. La cause initiale de la violence était apparemment une dispute précédente concernant une cannette de boisson. Le 52 ans était accusé d'avoir placé la cannette et le sac de son associé sur le roller du 14 ans.

Il y avait des allégations selon lesquelles les mineurs avaient escroqué 25 euros à deux adolescents de 15 ans à Eppingen en septembre. Ils ont été arrêtés au début janvier, libérés de la détention préventive en février et avril, puis placés dans un centre de soins pour jeunes.

Au cours de la vive altercation, l'aîné des mineurs a tenté d'intervenir, mais la situation a empiré, aboutissant à une bagarre entre les mineurs. Malheureusement, les tensions lors de la bagarre ont entraîné le fait que l'aîné des mineurs inflige des blessures supplémentaires au plus jeune.

