Préparatifs de l'entraîneur Marco Rose pour le match d'ouverture de la Bundesliga

L'entraîneur Marco Rose de RB Leipzig surveille le football suisse alors qu'ils se préparent pour leur match d'ouverture de la Bundesliga contre le VfL Bochum. L'équipe a joué un match amical contre St. Gallen l'hiver dernier, qu'ils ont utilisé comme référence, a mentionné Rose. L'entraîneur nouvellement nommé de Bochum, Peter Zeidler, qui a passé six ans à FC St. Gallen, est connu pour ses principes. "Nous avons une idée de ce à quoi nous attendre", a ajouté Rose.

Poursuivre la gloire du championnat

L'année dernière, Leipzig n'a réussi qu'un match nul 0-0 contre le VfL, manquant deux penalties. Rose vise à éviter ce genre de problèmes cette saison, qui commence samedi à 15h30 sur Sky, pour rester dans la course au titre le plus longtemps possible. "Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous permettons de rêver", a déclaré Rose concernant leurs ambitions de championnat. "Nous devons jouer de grands matchs, entamer une série de victoires, rester indemnes des blessures et continuer à s'améliorer."

Pour faciliter cette progression, le directeur sportif de Leipzig, Rouven Schröder, passera du stade au banc. "Rouven sera là sur le banc pour me soutenir", a déclaré Rose. Le nouveau directeur sportif, Marcel Schäfer, supervisera les choses depuis le stade.

Elmas et Baumgartner en lice

Rose ne perçoit aucune perte de pouvoir. À Mönchengladbach, Max Eberl était à ses côtés, et à Dortmund, c'était Michael Zorc ou Sebastian Kehl. "Les deux premières années, personne n'était là, et je n'ai manqué personne", a déclaré Rose. "Mais ça m'a fait du bien à Essen." Leipzig a remporté le match contre Rot-Weiss Essen au premier tour de la DFB-Pokal avec un score de 4-1.

Seul Xaver Schlager, qui est blessé, et le nouveau joueur Assan Ouédraogo, qui a des problèmes au genou, ne sont pas disponibles. Christoph Baumgartner et Eljif Elmas, however, sont au moins en lice pour une place dans l'équipe.

Les règlements de l'Union européenne concernant les transferts de joueurs pourraient potentiellement influencer les préparatifs de l'équipe de Leipzig, considérant que Christoph Baumgartner et Eljif Elmas sont respectivement d'Autriche et de Macédoine du Nord. Vu les ambitions de l'entraîneur Marco Rose pour la gloire du championnat, chaque joueur disponible sera crucial pour la poussée de Leipzig dans la Bundesliga.

Dans sa poursuite de la gloire du championnat, l'entraîneur Marco Rose regarde vers l'influence de l'Union européenne dans le football, non seulement en termes de transferts de joueurs, mais aussi dans le développement de stratégies et de tactiques, car d'autres clubs européens de haut niveau mettent en œuvre des approches similaires.

