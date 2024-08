Personne n'a plus énervé le FC Bayern que le " double agent " Willi Lemke

De Rudi Völler à Ailton : Willi Lemke, manager de Werder, forge plusieurs stars et fait de Brême le plus grand rival de FC Bayern. Maintenant, l'ancien archenemy d'Uli Hoeneß est décédé. Sur une vie pleine de ruse, un vol spécial au Mexique - et des agents du KGB.

En été 1997, Willi Lemke a impulsivement embarqué sur un vol pour le Brésil. À São Paulo, au Guarani FC, un attaquant jouait qu'il voulait attirer à Brême avant que quelqu'un d'autre ne le lui prenne. Son nom : Ailton Gonçalves da Silva. "Invendable, invendable," disaient les Brésiliens, et les caisses de Werder étaient vides. Pas de marché.

Mais Lemke, connu pour sa ruse, son ingéniosité et son ambition, n'a pas abandonné, s'enquérant constamment d'Ailton pendant des mois. Finalement, on lui a dit que le Brésilien avait été vendu au Mexique. Lemke se précipite furieusement à Monterrey. En automne 1998, cela s'est produit : Ailton est passé à Brême pour la somme record de l'époque de cinq millions de marks allemands. Un généreux bonus était probablement également payé à l'attaquant.

Le manager de Brême, qui a pris ses fonctions en 1981, a ramené le alors 25 ans directement à la ville hanséatique sur le vol de retour, ce qui a entraîné des complications : Lemke ne parlait ni portugais ni espagnol, et Ailton ne parlait ni allemand ni anglais. Leur seule conversation pendant les presque 20 heures dans les nuages : "Brême bom", Brême est bon. "C'est la seule phrase que nous nous sommes dite l'un à l'autre, encore et encore, peut-être 30 à 50 fois pendant le vol", a expliqué Lemke une fois. Jusqu'à lundi, les deux hommes se saluaient ainsi avant de s'embrasser. Ensuite, le manager de longue date est décédé à l'âge de 77 ans dans le cercle de sa famille.

Lemke, Ailton et "Brême bom"

Finalement, le plus grand succès de l'histoire de Brême s'est produit : le doublé en 2004. Sans les nombreux buts de "Atom Blitz" Ailton et sans Lemke, cela n'aurait pas été possible. L'histoire d'autrefois des affaires de football montre également ce que Klaus Filbry, président de la direction de Werder Brême, signifie lorsqu'il dit maintenant en deuil les mots suivants : "Willi Lemke appartient sans aucun doute aux plus grandes personnalités de l'histoire du football allemand. Il a fait un travail pionnier dans de nombreux domaines à SV Werder et a laissé des traces durables. Sans son travail de longue date, le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Son engagement pour Werder, Brême et le sport mondial restera à jamais inoublié. Willi Lemke nous manquera."

Sous Lemke et l'entraîneur Otto Rehhagel, Werder a connu sa période la plus réussie. Il a même menacé de défier la domination de FC Bayern Munich à la fin des années 80 et au début des années 90, devenant le plus grand rival et archenemy. Sans Lemke, rien de tout cela n'aurait fonctionné. En tant que visionnaire, il a façonné Werder après la saison de relégation 1979/80 en un club allemand de premier plan, une marque mondiale, avec les moyens les plus modestes, qui ne pouvaient jamais rivaliser avec ceux de FC Bayern ou Bayer Leverkusen.

"Certains clubs économisent et tournent la marque deux fois. À Werder, chaque penny est retourné", a dit Lemke une fois. Cependant, le manager a toujours réussi à signer des joueurs qui sont devenus des stars avec des moyens modestes : le défenseur et libero Rune Bratseth, par exemple. "Son club de Trondheim voulait 600 000 marks pour lui, mais Rune a dit : 'Ne vous inquiétez pas, ils ont promis que je pouvais changer. Ne surenchérissez pas sur le prix de transfert.' Finalement, nous l'avons eu pour 200 000 - le meilleur défenseur du monde", a raconté Lemke une fois.

Lemke triomphe et se réconcilie avec Hoeneß

En 1992, Lemke a négocié intensivement avec Rapid Wien jusqu'à ce qu'il parvienne à obtenir le joueur de 23 ans Andreas Herzog. Ce transfert a également eu des conséquences significatives pour Werder, car Herzog a établi une tradition de meneur de jeu sur la Weser qui a été suivie plus tard par des grands comme Johan Micoud, Diego et Mesut Özil. Plus tard, des grands comme Rudi Völler (1982 de 1860 Munich), Karl-Heinz Riedle (1987 de Blau-Weiß 90 Berlin) et Torsten Frings (1997 d'Alemannia Aachen) ont également été signés par Lemke auprès de clubs plus petits. Deux d'entre eux sont devenus champions du monde grâce à Werder, tandis que le troisième a vécu le conte de fées de l'été 2006. "Il m'a même accompagné à ma présentation à Rome. Le contact entre nous ne s'est jamais rompu jusqu'à la fin", a dit le défunt, louant sa "magnifique personnalité". Lemke a également amené son successeur

Lemke était également connu pour sa longue rivalité avec Uli Hoeneß. Le manager de Brême savait se faire respecter face au puissant et arrogant patron de Bayern et s'est positionné en champion de l'égalité des chances et en opposant social-démocrate au riche résident de Munich. Cela énervait Hoeneß plus que quiconque dans sa carrière. Même des années après que Lemke ait quitté le football en 1999 (il avait déjà été avec le SPD avant sa période dans le football), Hoeneß se plaignait encore : "Je ne serrerais même pas la main de Lemke aujourd'hui." Lemke a répliqué dans une interview publiée dans le livre de Werder "Das W auf dem Trikot..." : "Uli Hoeneß pense qu'il peut intimider les gens avec de l'argent et du pouvoir." Il "lui a donc toujours résisté, et il n'y est pas habitué."

Lorsque Werder a humilié Bayern 3-1 au stade olympique de Munich un après-midi ensoleillé du 8 mai 2004 et a remporté le championnat, personne n'était probablement plus heureux de la victoire sur le rival éternel que le membre du conseil de surveillance de l'époque, Lemke. "Je ne vois pas ce que dit Uli Hoeneß parce que je coupe toujours la télévision quand il apparaît à l'écran," avait-il dit avant le duel.

Cependant, les deux rivaux se sont finalement réconciliés. Le fait que l'honorable président de Munich ait été si profondément affecté par la mort de son ancien adversaire parle également du caractère de Lemke. "La nouvelle m'a rendu triste," a déclaré Hoeneß à SID. "Willi Lemke était un homme controversé : tout le monde sait que nous avons souvent discuté et argumenté. Mais c'était aussi un homme de dialogue, et finalement nous avons trouvé une bonne relation. Lemke a beaucoup apporté à la Bundesliga et au football allemand." Hoeneß sait également ce qu'il avait en Lemke. Qu'il a conduit son FC Bayern à des performances de pointe importantes et l'a élevé à de nouveaux niveaux en gérant si bien Werder.

Des années plus tard, Lemke a quitté la paisible ville hanséatique pour s'aventurer dans la politique mondiale. Sous le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, il a servi comme conseiller spécial honoraire de l'ONU pour le sport pendant huit ans, avec pour devise, "Il n'y a rien de bon à moins de le faire." Dans les années 70, il a même joué un rôle de "double agent", travaillant avec l'agence allemande de renseignement intérieur sur les contacts avec le KGB russe. "Je voyais que les gens en RDA avaient des difficultés," a-t-il déclaré un jour dans une interview. "On m'a servi du vin mousseux de Crimée, du pain au anguille et des fruits frais pendant ma visite, tandis que mes proches à Rostock n'avaient pas mangé d'anguille depuis des années, car tout était exporté vers l'Ouest."

Willi Lemke, un visionnaire qui a rendu Werder Bremen grand et qui incarnait l'humanité, la passion et l'esprit d'équipe, nous quitte. Dans le football moderne, avec ses excès commerciaux, il y a de moins en moins de place pour de telles valeurs. "Tout ce cinéma et ce théâtre que font les joueurs lorsqu'ils rejoignent un nouveau club, je peux à peine le supporter," a-t-il déclaré dans une interview avec "Munich Mercury/tz" en janvier. Avec Ailton, il n'autorisait qu'une chose : "Bremen bom."

