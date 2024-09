"Personne en F1 ne peut se comparer à lui maintenant": Le célèbre designer Adrian Newey rejoint Aston Martin après 19 ans de service chez Red Bull.

Un individu de 65 ans a conclu un accord à long terme avec l'équipe britannique et rejoindra en tant que Partner Technique Principal en mars 2025, après presque 20 ans chez Red Bull. Ce mouvement est considéré comme un manifeste clair de la part du président exécutif et copropriétaire d'Aston Martin, Lawrence Stroll.

Lors d'une conférence de presse à l'usine Aston Martin de Silverstone, l'individu a déclaré : "J'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai été flatté par plusieurs offres de différentes équipes, mais la passion, la dévotion et l'enthousiasme de Lawrence m'ont vraiment convaincu."

Il a ajouté : "De nos jours, Lawrence est le seul propriétaire d'équipe actif qui incarne vraiment ce rôle. Cela fait une différence de travailler avec quelqu'un comme Lawrence."

Tout au long de ses mandats chez Williams, McLaren et Red Bull, cet individu a contribué de manière significative à 12 championnats de pilotes et 13 championnats de constructeurs, lors de périodes de domination de pilotes tels que Mika Häkkinen, Sebastian Vettel et récemment Max Verstappen.

On pense que son talent pour exploiter les changements réglementaires a influencé la décision de Stroll de l'accueillir à bord avant l'introduction de nouveaux règlements en F1 en 2026.

Stroll a déclaré à CNN Sport : "C'est une journée formidable pour Aston Martin. Tout le monde veut Adrian [Newey]. Il n'y a personne comme lui dans le sport en raison de ses nombreux exploits."

Stroll a cru que lorsque Newey a vu sa passion, sa dévotion et la vision de l'équipe, il a cru : "Vous serez les prochains." Et il a cru qu'il pourrait apporter une valeur ajoutée substantielle pour aider l'équipe à atteindre les championnats du monde qu'elle vise.

L'équipe de F1 s'attend à une amélioration significative des performances avec l'arrivée de Newey. Actuellement, l'équipe est classée cinquième au championnat des constructeurs, n'ayant toujours pas remporté de podium cette saison.

Aucun des pilotes d'Aston Martin n'a réussi à obtenir une place sur le podium cette année, Fernando Alonso étant classé 10ème au classement des pilotes et Lance Stroll, le fils de Lawrence, étant classé 11ème.

Après son impressionnant palmarès chez Red Bull, Adrian Newey a exprimé son intérêt pour les sports motorisés en dehors de la Formule 1, déclarant : "J'ai toujours été attiré par l'adrénaline et la technologie des sports motorisés, et les sports motorisés en général sont très attrayants pour moi."

Comprenant l'amour de Newey pour les sports motorisés en dehors de la F1, Lawrence Stroll a vu une opportunité de renforcer la position d'Aston Martin dans les sports motorisés, en prévoyant : "Nous sommes non seulement impatients de bénéficier de son expertise en Formule 1, mais aussi d'explorer

