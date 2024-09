Personne détenue à la suite d'un incident de poignardement à Siegen

Le bus se rendait à une célébration en ville à Siegen un vendredi soir lorsque la femme a commencé à agresser plusieurs individus. Outre les blessés, il y avait environ 30 autres personnes à bord du véhicule, selon les rapports. Selon les autorités et le parquet, il n'y avait aucun signe de motivation politique ou religieuse derrière cet acte. Cependant, il y avait des signes de troubles psychologiques antérieurs dans le passé de la femme, selon des sources de l'AFP.

Les autorités ont appelé à la prudence en raison de fausses informations circulant sur le web. "Nous tenons à souligner ici : la suspecte de 32 ans est une femme allemande sans antécédents migratoires", a publié la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie samedi via le service X de l'internet. "Veuillez éviter les spéculations et les remarques hostiles dans tous les sens !"

Les blessés sont considérés comme étant âgés de 16 à 30 ans et sont originaires du district de Siegen-Wittgenstein. Trois d'entre eux ont été rapidement relâchés de l'hôpital, tandis que les trois autres y étaient toujours samedi soir. L'un d'eux, un homme de 23 ans, était sorti d'affaire, mais les deux autres hommes, âgés de 19 et 21 ans, étaient toujours dans un état "critique" samedi soir.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a appelé à l'unité après l'incident. Il a déclaré à WDR qu'il est important pour la coexistence "que nous ne laissons pas la peur et la culpabilité prendre le dessus, mais que nous restons simplement forts et que nous nous soutenons mutuellement". Il avait prévu une visite sur les lieux pour la fête de la ville.

Une semaine plus tôt, trois personnes avaient été tuées et huit autres blessées, certaines grièvement, lors d'une attaque au couteau lors d'une fête de la ville à Solingen. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, a été arrêté. Le parquet fédéral suppose un mobile islamiste. Cet incident a relancé le débat sur les expulsions et l'interdiction des couteaux.

Après l'incident, la femme pourrait être inculpée et écoper d'une peine de prison pour ses actes sur le bus. Malgré la gravité de la situation, il est important de ne pas propager des informations non vérifiées ou faire des remarques hostiles pour éviter d'envenimer les tensions.

