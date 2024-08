- Personne absente après le voyage en bateau <unk> photo publiée

Après une enquête infructueuse à Wannsee, les forces de l'ordre font appel à l'aide du public et ont publié une photo de l'individu absent. Cet homme de 29 ans a été vu pour la dernière fois un après-midi de semaine, en train de sympathiser avec une famille sur un bateau à rames dans le grand Wannsee.

Le bateau se trouvait à environ 150 à 200 mètres du rivage, près des locations de bateaux "Wannseeperle". Autour de 16h45, un bateau de tourisme est passé par là, et l'homme de 29 ans a été vu dans l'eau. Depuis, il a disparu sans laisser de trace.

Ses compagnons ont contacté les autorités, qui ont lancé une opération de recherche de deux heures impliquant des pompiers, des patrouilleurs nautiques, des sauveteurs et des plongeurs. Malheureusement, l'opération n'a rien donné. La police fait maintenant appel à toute personne qui aurait remarqué quelque chose ou qui possède des informations sur l'homme porté disparu, décrit comme mesurant entre 1,75 et 1,80 mètre, mince, avec des cheveux courts et noirs.

La famille sur le bateau à rames pourrait détenir des informations précieuses sur l'individu porté disparu, étant les dernières personnes connues à avoir interagi avec lui avant sa disparition pendant la promenade en bateau. Les autorités exhortent toute personne se trouvant sur le bateau de tourisme qui est passé par là autour de 16h45 à se manifester, car elle pourrait avoir vu quelque chose de pertinent concernant la promenade en bateau où l'homme porté disparu a été vu pour la dernière fois dans l'eau.

