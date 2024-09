- Permis pour le projet de peinture d'Intel à Magdebourg approuvé

Malgré l'absence de confirmation définitive pour l'investissement d'un milliard d'euros dans les usines d'Intel à Magdebourg, les permis de construire pour les deux usines de puces ont été accordés. Selon l'autorité réglementaire de l'État, elle a approuvé toutes les structures principales et auxiliaires pour l'usine de semi-conducteurs. Cette décision est intervenue après une étude approfondie d'environ 2000 pages dans la demande de construction et une séance publique avec des groupes locaux et des municipalités.

Le permis initial couvre diverses structures, telles que deux bâtiments d'usine avec leurs bâtiments auxiliaires, des installations de refroidissement, des sous-stations, des entrepôts et des centres de données. Les installations de production et d'émission, cependant, sont exclues de ce permis et feront l'objet d'un processus d'approbation séparé.

Intel prévoit de commencer la construction de deux usines de puces à Magdebourg, avec un investissement initial d'environ 30 milliards d'euros. Cependant, la Commission européenne doit encore approuver le financement du gouvernement fédéral, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros.

L'approbation des structures principales et auxiliaires pour l'usine de semi-conducteurs par l'autorité réglementaire de l'État a été accordée par la Commission, qui est responsable de la surveillance de tels investissements dans les États membres de l'UE. Intel attend avec impatience l'approbation complète de la Commission européenne pour l'investissement d'un milliard d'euros dans ses usines, car le succès du projet en dépend largement.

