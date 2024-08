- Permis de construire plus rapidement: le pays compte sur la technologie

L'implémentation de l'autorité de construction virtuelle en Bade-Wurtemberg progresse rapidement. Sur les 208 autorités compétentes en matière de construction, 199 participent désormais au projet, comme l'a déclaré la ministre Nicole Razavi (CDU) à l'agence de presse allemande à Stuttgart. "60 sont déjà pleinement opérationnelles - et presque quotidiennement, il y en a de plus en plus."

Grâce à la nouvelle plateforme, seule une demande complète peut être déposée. Cela évite les malentendus chronophages et facilite le processus pour les deux parties. Tous les acteurs peuvent toujours voir l'état actuel. "Si une demande est formulée, elle peut être clarifiée beaucoup plus rapidement qu'auparavant."

Razavi a également déclaré que les procédures seraient accélérées car les documents devraient être soumis directement aux autorités compétentes en matière de construction et non plus aux municipalités. "La décision sur une demande de construction sera également transmise électroniquement." La construction n'est actuellement rentable pour personne en raison de trop nombreuses réglementations et de procédures trop longues. C'est pourquoi l'application de construction numérique est si importante.

Selon Razavi, Bade-Wurtemberg joue un rôle de pionnier dans ce projet. Sur les 87 autorités compétentes en matière de construction déjà pleinement opérationnelles dans tout le pays, 60 sont du sud-ouest. Cela représente une part de 69 %. Environ 2100 demandes de construction ont déjà été ou sont en cours de traitement intégralement numériquement dans l'État. Le logiciel pour l'autorité de construction virtuelle n'a pas été développé par l'État lui-même, mais a été repris de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Pour déposer une demande complète sur la plateforme, un permis de construire est requis. Le système numérique de l'autorité de construction virtuelle transmettra électroniquement la décision sur la demande de construction.

