- Permis accordé pour la production de gaz naturel à Borkum

Le forage gazier offshore contesté dans la mer du Nord près de l'île de Borkum se rapproche. L'Agence sächsonne des mines, de l'énergie et de la géologie (LBEG) de Hanovre a accordé à la société néerlandaise One-Dyas un permis valable 18 ans pour des forages s'étendant dans les eaux territoriales allemandes sous la surface de la mer.

Le permis a été délivré après examen et approbation par le ministère saxon de l'Économie, a annoncé l'agence. Il a été convenu que l'extraction prendrait fin prématurément dès que l'Allemagne n'aurait plus besoin de gaz naturel comme source d'énergie en raison de la transition énergétique prévue. "Tant que le gaz naturel est encore consommé en Allemagne, il est cependant significativement moins préjudiciable pour le climat que le gaz importé", a déclaré le président du LBEG, Carsten Mühlenmeier.

L'Allemagne et les Pays-Bas négocient des accords

Cependant, il n'est pas encore clairement établi si du gaz sera effectivement foré à l'avenir près du parc national de la Basse-Saxe Wattenmeer. D'une part, un traité en droit international avec les Pays-Bas est toujours nécessaire, car le gaz doit être extrait des eaux territoriales néerlandaises et allemandes. Les discussions sur ce sujet, qui ont commencé en 2022, se poursuivent toujours, selon le ministère fédéral de l'Économie. Aucun délai cible n'a été communiqué par un porte-parole.

D'autre part, il est à prévoir que des actions en justice seront intentées contre l'approbation du plan en Allemagne. L'Association allemande de protection de l'environnement (DUH) avait déjà annoncé l'année dernière qu'elle recourrait à la justice si le projet était approuvé par les autorités saxonnes.

Jusqu'à 13 milliards de mètres cubes de gaz

La société One-Dyas prévoit de commencer l'extraction de gaz à partir d'un champ près des îles de Borkum et Schiermonnikoog cette année. Le forage est prévu à des profondeurs de 1,5 à 3,5 kilomètres. La quantité récupérable de gaz naturel pour l'ensemble du projet est estimée à 4,5 à 13 milliards de mètres cubes. À titre de comparaison : selon l'Agence fédérale des réseaux, environ 81 milliards de mètres cubes de gaz ont été consommés en Allemagne seule l'an dernier.

Protestations de Fridays for Future et d'insulaires

Les organisations environnementales et les insulaires en Allemagne et aux Pays-Bas rejettent le projet. Ils craignent des dommages environnementaux pour le site du patrimoine mondial de l'UNESCO Wattenmeer et les îles. Ils considèrent également l'extraction de gaz naturel incompatible avec les objectifs climatiques. Le mouvement de protection du climat Fridays for Future a récemment protesté sur Borkum et devant le Parlement saxon de Hanovre contre l'extraction de gaz prévue.

Avant la décision de l'agence d'État, le ministère fédéral de l'Environnement avait exprimé sa critique quant à un éventuel permis, en déclarant qu'il considère la "consolidation des infrastructures fossiles" avec préoccupation et un éventuel permis "avec une vue sur la protection marine avec inquiétude".

Lire aussi: