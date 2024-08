- Période de protestation et manifestation publique contre l'accord MSC

Une autre "Semaine d'action" et manifestation, menées par le syndicat Verdi et les dockers, expriment leur mécontentement envers MSC, une importante société de transport maritime, qui cherche à s'allier avec le géant allemand de la logistique, HHLA. Selon André Kretschmar, représentant des docks de Verdi, "Nous maintenons notre position : cette opération n'est pas bénéfique pour Hambourg." Avec cette fusion, l'influence politique sur le port passerait des élus à la famille Aponte de MSC, qui n'ont pas de considération pour l'intérêt public.

Projet de prise de contrôle de MSC sur HHLA

Le Sénat de Hambourg, dans le but de renforcer la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) et la manutention des conteneurs, cherche à faire entrer la Mediterranean Shipping Company (MSC). La ville conservera une participation de 50,1 %, tandis que MSC en détiendra 49,9 %. Auparavant, la ville détenait environ 70 % du capital, le reste étant en flottant.

En retour, MSC a proposé d'augmenter son volume de fret à HHLA à un million de conteneurs standards par an d'ici 2031. De plus, la société de navigation suisse prévoit d'établir un nouveau siège allemand à Hambourg et d'augmenter le capital d'HHLA de 450 millions d'euros en collaboration avec la ville.**

Approbation reportée

L'approbation prévue par le Parlement de Hambourg était prévue avant la pause estivale. Cependant, en raison du rejet de l'opposition lors de la dernière lecture, l'approbation est maintenant prévue pour le 4 septembre, le premier jour après les vacances d'été. Avec la majorité des deux tiers de la coalition rouge-verte au Parlement, la résolution en faveur du Sénat est inévitable.**

Pourtant, Verdi et les dockers restent déterminés. Ils s'inquiètent que cette transaction puisse mettre en danger les emplois à HHLA et d'autres entreprises portuaires comme les Opérations générales du port (GHB) et les services d'amarrage. De plus, MSC obtiendrait un pouvoir de veto important. Kretschmar a exhorté les parlementaires : "Prenez en compte les préoccupations des travailleurs et la critique d'expert exprimée lors de l'audience du Sénat avant de voter." Les critiques ont mis en garde contre une "erreur historique" potentielle.

Manifestation prévue

La manifestation est prévue pour le prochain samedi. La marche débutera à 14h00 à Landungsbrücken, passera devant la mairie et se terminera au siège d'HHLA dans la Hafencity. Kretschmar a invité les habitants de Hambourg opposés à l'accord à participer à la manifestation. La "Semaine d'action" a commencé le samedi précédent avec des projections, des séances de débat et des possibilités pour les intéressés de se pencher sur les détails de l'accord.**

Pendant cette période de contestation, les dockers et le syndicat Verdi organisent une "Semaine d'action" pour exprimer leur désaccord avec la prise de contrôle proposée de HHLA par MSC. Malgré la date d'approbation prévue étant reportée au 4 septembre, le syndicat continue de s'opposer, exprimant des préoccupations quant aux possibles pertes d'emplois et au pouvoir de veto de MSC.

