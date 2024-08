- Période critique pour les négociations sur la trêve à Gaza

Prochaines négociations de paix à Gaza atteignent une étape cruciale

La poussée internationale en faveur d'un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza est sur le point d'atteindre son apogée cette semaine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken doit rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lundi, dans le cadre d'une tentative de résoudre l'impasse dans les négociations. Au cours de la semaine, des réunions de groupe plus restreintes seront organisées au Caire pour aborder les problèmes en suspens, menant à un sommet de chefs d'État au Caire dans une semaine. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte facilitent les discussions indirectes entre Israël et Hamas.

Les États-Unis cherchent à mettre fin au conflit de Gaza et aux conflits liés au Moyen-Orient avant la phase decisive de la course à la présidence américaine, selon le journal israélien "Yediot Ahronot". Les élections américaines sont prévues pour début novembre.

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir, réclamant un accord pour la libération de otages supplémentaires en échange de prisonniers palestiniens. Les manifestants ont une fois de plus appelé à la démission de Netanyahu et à de nouvelles élections, l'accusant de saboter un accord et de céder aux demandes de ses partenaires de coalition de droite.

Le contrôle des frontières reste un sujet de controverse

La demande d'Israël de contrôler en permanence la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte est considérée comme l'un des derniers obstacles à un accord. Les propositions initiales des États-Unis pour résoudre les problèmes en suspens n'incluaient pas cette demande, selon le broadcaster israélien Channel 12. Hamas affirme qu'Israël bloque les négociations en refusant de se retirer du corridor de Philadelphie, qui longe la frontière sud de Gaza avec l'Égypte. Hamas réclame un retrait complet d'Israël.

Netanyahu, however, insists that the army should retain control of the Philadelphi Corridor even after a ceasefire, to prevent weapons smuggling. Another point of contention is the issue of the return of displaced residents from the southern Gaza Strip to the northern part of the sealed coastal region. Netanyahu wants an agreement that prevents the return of armed Hamas fighters to the north.

Israeli Chief of Staff Herzi Halevi said recently that the army could maintain control of the Philadelphi Corridor with occasional incursions, without a constant presence.

The Israeli negotiating team has expressed cautious optimism about a ceasefire following the latest talks in Doha. A deal based on the revised US proposal is said to contain "acceptable elements for Israel," according to a statement from Netanyahu's office.

Potentiel d'escalade

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) et ses homologues de France, du Royaume-Uni et d'Italie ont exprimé leur espoir dans un communiqué concernant la perspective d'un autre sommet et ses préparatifs. "Nous exhortons toutes les parties à continuer de s'engager positivement et de manière souple dans ce processus", ont-ils écrit. Ils ont souligné l'importance d'éviter les actions qui pourraient entraîner une escalade et nuire aux perspectives de paix. "Il y a trop en jeu", ont-ils averti.

Traduction:

L'Iran et le militia du Hezbollah au Liban ont juré de se venger après l'assassinat du chef extérieur d'Hamas, Ismail Haniyeh, et d'un commandant militaire du Hezbollah à Téhéran il y a plus de deux semaines. Une attaque est attendue depuis lors. Les deux sont alliés avec Hamas et pourraient se retenir d'une frappe plus importante, potentiellement coordonnée contre Israël en cas de cessez-le-feu à Gaza.

Un représentant d'Hamas non impliqué dans les pourparlers de Doha a exprimé sa prudence quant au résultat du sommet. Le président américain Joe Biden a présenté une proposition pour mettre fin à la guerre en trois phases en mai. Elle prévoit initialement un cessez-le-feu ouvert et sans date précise pendant six semaines, au cours duquel des otages spécifiques seraient libérés. En retour, les Palestiniens emprisonnés en Israël seraient libérés. Par la suite, les combats seraient définitivement arrêtés, et les otages restants seraient libérés. Dans la dernière phase, la reconstruction de Gaza débuterait.

Selon les estimations israéliennes, Hamas continue de détenir 115 otages, dont Israël a déclaré 41 morts. On pense que plusieurs autres otages, dont le sort est inconnu, ne sont peut-être plus en vie.

Le conflit de Gaza a été déclenché par une attaque terroriste d'Hamas et d'autres extrémistes de Gaza contre le sud d'Israël le 7 octobre. Plus de 1 200 personnes ont été tuées, et environ 250 autres ont été enlevées à Gaza. Selon les chiffres de l'autorité de la santé contrôlée par Hamas, plus de 40 000 personnes sont mortes dans la région côtière assiégée depuis le début du conflit.

