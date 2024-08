- " Performance de premier ordre ": Novak Djokovic à l'US Open maintient son gameplay

Titre : La victoire favorite de Novak Djokovic a facilement géré sa première tâche à l'US Open. Dans son premier match après avoir remporté l'or olympique à Paris, le Serbe de 37 ans, Novak Djokovic, a triomphalement battu le qualifié moldave Radu Albot 6-2, 6-2, 6-4.

Djokovic vise son 25ème trophée en Grand Chelem et pourrait égaler le record de Roger Federer en tant que seul joueur de tennis masculin à remporter deux fois consécutives l'US Open. Il a remporté la victoire pour la 78ème fois dans le stade Arthur Ashe à New York, surpassant ainsi tous les autres joueurs de tennis masculins.

"Cet endroit est époustouflant et rempli d'énergie", a déclaré Djokovic aux alentours de minuit. "Les matchs de nuit sont les plus passionnants de la planète."

Match potentiel contre Zverev en demi-finale

Djokovic a rencontré Radu Albot, âgé de 34 ans, pour la première fois de sa carrière et n'a rencontré aucune difficulté notable. Il a mentionné de manière ludique qu'il comptait se venger pour ses frères, qui avaient tous deux été battus par Albot, avant le match. Arrivé avec deux sacs remplis de médailles d'or, il a évoqué sa victoire contre le joueur espagnol Carlos Alcaraz lors de la finale des Jeux Olympiques.

Djokovic pourrait affronter le numéro un allemand Alexander Zverev en demi-finale.

