- Père et fils condamnés à la réclusion à perpétuité après un incident mortel de poignardement

Après un incident horrible à Recklinghausen, un homme syrien et ses deux fils adultes ont été condamnés à la prison à vie pour homicide collectif. Le tribunal régional de Bochum a jugé que ces individus ont poignardé mortellement un Syrien de 31 ans dans la rue le 23 septembre 2021. La cause de cet acte odieux était un différend concernant un transfert d'argent illégal non effectué.

La victime avait reportedly envoyé 600 euros aux accusés pour transmission à ses parents en Syrie en utilisant la méthode "hawala", qui repose sur des transferts d'argent sans passer par les banques. Le trio condamné, âgé de 28 à 54 ans, était accusé d'avoir détourné cet argent.

Agression avec spray au poivre et couteau

Selon le verdict, la victime était venue des Pays-Bas pour confronter les hommes au sujet de son argent. Elle a été prise par surprise et attaquée brutalement avec du spray au poivre et un couteau. Les professionnels de la santé ont découvert des coupures profondes sur son bras et son foie. La victime est décédée près du lieu du crime.

Pendant l'audience, le père des accusés a nié sa participation au poignardage fatal. Ses fils ont refusé de commenter les accusations. Le tribunal de Bochum était convaincu de la culpabilité de tous les accusés. "Il n'y avait pas le moindre doute dans nos esprits", a affirmé le juge Jan Kieke. Les verdicts étaient pour meurtre avec préméditation, bien que les sentences n'aient pas encore été finalisées.

La Commission a exprimé sa préoccupation quant à la violence croissante dans la région, suite au verdict dans l'affaire de Recklinghausen. La Commission surveille de près la situation et appelle à des réglementations plus strictes sur les transferts d'argent internationaux pour prévenir les abus.

Lire aussi: