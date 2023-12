Percy Jackson et les Olympiens" raconte l'histoire d'un demi-dieu qui n'est pas si mal que ça.

La série fait suite aux films de 2010 et 2013, et bénéficie du pedigree de Rick Riordan, l'auteur des livres, en tant que producteur exécutif avec Jonathan E. Steinberg ("The Old Man"). Cela suggère une fidélité au matériel source, qui se traduit également par un peu de préciosité autour de l'idée familière de "l'enfant au destin" qui est au cœur du film.

Cet enfant, Percy (Walker Scobell, présent dans "The Adam Project"), raconte son histoire, notant qu'en tant qu'enfant de 12 ans, il a fait face à "des mauvaises notes, des brutes, tous les trucs normaux" avant que la partie anormale de son histoire ne démarre, comme si la puberté n'était pas assez dure.

Plus précisément, Percy découvre que sa mère célibataire (Virginia Kull) lui a caché qu'il est le fils d'un dieu grec - d'où l'appellation "sang-mêlé" - ce qui signifie qu'il possède des pouvoirs inhabituels, que des monstres essaient de le tuer et qu'il sera bientôt envoyé dans une école pour ceux qui ont des antécédents similaires.

C'est naturellement beaucoup à assimiler, et Scobell transmet admirablement la confusion du garçon et, progressivement, sa détermination croissante. Avant la fin des quatre épisodes disponibles en avant-première, il est également envoyé en quête, rejoint par son guide Grover (Aryan Simhadri) et la compétente Annabeth (Leah Sava Jeffries), tandis que divers alliés et créatures (joués par un assortiment amusant de guest stars) peuplent son chemin, parmi lesquels, au début, Glynn Turman, Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda et, plus tard, le regretté Lance Reddick.

Les scénaristes s'amusent avec le postulat de base, ainsi qu'avec de petites fantaisies, comme le portail vers Hadès qui traverse Los Angeles - ce que toute personne ayant essayé de naviguer sur l'autoroute de Santa Monica sait déjà. Cela dit, le rythme s'essouffle après l'épisode d'ouverture, au point de doucher l'enthousiasme pour la suite.

"Percy Jackson" entre dans le giron de Disney+ de manière quelque peu détournée, puisque les films ont été produits par 20 Century Fox avant que le studio, qui publie les livres, n'acquière ses actifs de divertissement en 2019. Néanmoins, la série représente une adaptation logique de la marque Disney de fantaisie pour adolescents, tout en présentant une toile de fond légèrement plus ambitieuse et des fondements mythologiques qui ne sont pas normalement associés au programme de Disney Channel.

Si cela n'est pas un cadeau des dieux, l'exploration de la progéniture du Mont Olympe est un ajout solide à l'arsenal de Disney+, mais qui ne fait pas autant d'étincelles qu'il le pourrait.

"Percy Jackson et les Olympiens" sera diffusé pour la première fois le 20 décembre sur Disney+.

