U.S. authorities in Ohio fêtent une victoire importante : des informations provenant de Facebook permettent de localiser un suspect lié à un homicide de 20 ans dans le comté de Butler. Le principal suspect, qui réside désormais au Mexique, a fait carrière dans les forces de l'ordre.

Le principal suspect d'une enquête pour meurtre vieille de deux décennies dans le comté de Butler, dans l'Ohio, a été arrêté. Antonio R. est accusé d'avoir tiré sur un homme de 25 ans en 2004. Après les faits, il s'est enfui au Mexique, comme l'ont confirmé les enquêteurs américains dans un communiqué officiel. Son arrestation a eu lieu récemment au Mexique. Les enquêteurs ont exprimé leur stupéfaction en découvrant que R. avait intégré la police locale.

Selon le communiqué de presse, après l'arrestation de R. au Mexique, il a été transféré à des agents américains basés à Mexico. Il a ensuite été extradé à Cincinnati, où il a été inculpé de meurtre. Antonio R., également connu sous le nom de "El Diablo" par les autorités américaines, est actuellement détenu dans la prison du comté de Butler.

Le suspect aurait eu une dispute avec la victime, Benjamin B., dans un bar local le 19 décembre 2004, selon WKRC, une filiale CBS locale. La dispute a dégénéré à l'extérieur du bar, aboutissant à ce que R. sorte une arme à feu et tire sur B., le touchant au visage. Des caméras de surveillance auraient enregistré l'incident, et il y avait des preuves indiquant que R. avait acheté les balles mortelles dans un Walmart.

"Nous avions suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation", a commenté Mark Henson, un détective travaillant sur l'affaire en 2004. "Nous devions simplement le trouver." Cependant, trouver R. s'est avéré être une tâche ardue. Initialement, il s'est enfui au New Jersey avant de s'installer finalement au Mexique. Son nom est apparu sur la liste des "Most Wanted" dans le comté de Butler, et il est devenu le sujet d'un épisode de "America's Most Wanted", mais ces efforts n'ont pas abouti à son arrestation pendant 20 longues années.

Cette année, les enquêteurs ont finalement réussi à faire des progrès dans l'affaire. Des indices provenant de Facebook ont conduit à R., qui serait résident de l'état mexicain d'Oaxaca et travaillerait comme officier de police. "Je n'en croyais pas mes yeux. 'Mon Dieu, c'est lui.' Il avait vieilli un peu, mais c'était lui", a déclaré Paul Newton, qui a travaillé sur l'affaire et qui travaille actuellement pour le bureau du procureur du comté de Butler.

À son arrivée à l'aéroport de Cincinnati après son arrestation, R. a été accueilli par les médias. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était devenu officier de police, il a répondu en espagnol : "Je voulais aider les gens au Mexique". Interrogé sur l'incident de tir de 20 ans, R. a nié toute implication.

