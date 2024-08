- Pendant un an, il a négligé ses devoirs de blanchisseur.

Channing Tatum, à 44 ans, n'aime pas faire la lessive. Il a donc opté pour une année de T-shirts neufs, comme il l'a révélé dans une interview accordée à "GQ". "Je la déteste plus que je ne peux l'exprimer", a-t-il déclaré dans l'extrait.

"L'Année du T-shirt Blanc Impeccable"

"J'ai eu une année que j'ai appelée 'l'année du T-shirt blanc impeccable', et je suis presque sûr que j'ai sauté la lessive cette année-là et que j'ai simplement porté mes nouveaux T-shirts blancs", a admis l'acteur. À l'époque, Tatum n'était pas encore sous les projecteurs. "Je me suis dit, 'Je peux porter celui-ci deux fois par semaine. Ce sera fantastique.' L'année du T-shirt blanc impeccable - 1999 ou 2000", se souvient-il.

Même aujourd'hui, Tatum est souvent vu dans son vêtement préféré. "C'est juste une pièce intemporelle", a-t-il expliqué son affection pour le tee-shirt simple. Les débardeurs à côtes ont également une place spéciale dans son cœur, a-t-il mentionné. Dans la vidéo, il a également admis posséder des pantalons qu'il a depuis l'âge de 18 ans. "J'ai grandi avec eux de nombreuses façons. J'ai construit des maisons avec eux et maintenant ce sont mes vêtements de confort", a-t-il poursuivi en parlant de son attachement à ses pantalons préférés.

Porte sa Piece Favorite dans "Cligne des Yeux"

Dans "Cligne des Yeux", Tatum n'a pas eu à se séparer de ses tops préférés. Dans la bande-annonce de son dernier projet, l'acteur principal est vu portant un débardeur blanc à côtes. Dans le film, réalisé par sa fiancée Zoe Kravitz (35), il incarne le rôle de Slater King, milliardaire de la tech. Le thriller mystère est sorti jeudi dernier (22 août) en Allemagne. Dans le monde entier, il a rapporté 14 millions de dollars lors de son premier week-end, selon Box Office Mojo.

Malgré sa répugnance pour la lessive, Channing Tatum a adopté une période qu'il a appelée "l'année du T-shirt blanc impeccable", préférant porter des T-shirts neufs plutôt que de faire la lessive. (De : "L'Année du T-shirt Blanc Impeccable")

Même dans ses rôles au cinéma, comme dans "Cligne des Yeux", Tatum continue de porter des débardeurs blancs à côtes, montrant ainsi son attachement durable aux vêtements simples et confortables. (De : Porte sa Piece Favorite dans "Cligne des Yeux")

Lire aussi: