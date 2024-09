- Pendant son séjour à Venise, Brad Pitt est actuellement présent, tandis qu'Angelina Jolie se trouve au Colorado.

Angelina Jolie a terminé une autre tournée promotionnelle pour son film "Maria" après une performance puissante à Venise. Coïncidence ou non, le 31 août, elle s'est rendue au Festival du film de Telluride dans le Colorado, où le film du réalisateur chilien Pablo Larraín a fait ses débuts en Amérique du Nord après sa première au Festival du film de Venise.

Selon "The Hollywood Reporter", Jolie vise son deuxième Oscar pour son rôle de la célèbre chanteuse d'opéra Maria Callas (née en 1923, décédée en 1977). Elle a illuminé l'événement dans une robe grise chic avec des manches larges, accessoirisée de talons bruns pointus et de lunettes de soleil noires tape-à-l'œil. Sa promenade sur le tapis rouge l'a vue poser aux côtés de figures notables comme Naomi Watts (55) et Martha Stewart (83).

Évitant Brad Pitt

Jolie a présenté sa biographie à Venise jeudi dernier, selon "People". Touchée par les huit minutes d'applaudissements pour son interprétation, les yeux de Jolie brillaient de larmes. Elle les a essuyées pendant les applaudissements à la fin du film et a partagé des étreintes envoûtantes, notamment avec le réalisateur Pablo Larraín. Elle a ensuite quitté le lieu, semblant éviter une réunion tendue avec son ancien époux.

Brad Pitt est arrivé à Venise samedi, capturé par des photos de paparazzi aux côtés de sa partenaire Ines de Ramon. Revenant dimanche soir (1er septembre), l'acteur et sa dulcinée, ensemble depuis environ deux ans, ont assisté à la première de son dernier film "Wolfs". Pris en photo en train de poser avec George Clooney et son épouse Amal Clooney, le couple avait l'air ravi. Cela a marqué leur première apparition sur le tapis rouge en duo.

Mariés en 2014, Angelina Jolie et Brad Pitt ont connu des années de séparation. Les rapports indiquent qu'elle a déposé une demande de divorce en septembre 2016. Malgré une décision de justice déclarant leur séparation légale en 2019, des disputes persistent dans les négociations de leur divorce. Le couple a six enfants : Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20), Maddox (23), Knox (16) et Vivienne (16).

