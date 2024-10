Pendant son mandat à l'ASU, Antonio Pierce des Raiders aurait attiré des recrues potentielles et leurs parents avec des incitations telles que des visites à un club de strip-tease et un rayon d'arme, comme rapporté par la NCAA.

Pierce, qui a occupé divers postes tels que coach adjoint et coordinateur de recrutement à l'ASU de 2017 à 2022, a écopé de sanctions pour une supposée infraction de recrutement sur une année, dans le cadre d'un schéma interdit. Étant actuellement entraîneur dans la NFL, ces sanctions, qui comprennent une mesure de sauvegarde de 8 ans et une suspension d'une saison s'il retourne au collège, n'affecteront pas son temps avec les Raiders.

Le média CNN a contacté Pierce, les Raiders et l'ASU pour obtenir des commentaires.

Selon un communiqué de presse de la NCAA, Pearce "a fermement nié avoir planifié ou organisé quelque partie que ce soit des visites, avoir proposé des incitations de recrutement ou avoir été impliqué dans les contacts et évaluations en dehors de l'État".

Le rapport de 67 pages de la NCAA a fourni de nombreux exemples du champion du Super Bowl ayant intentionnellement et persévérément commis des violations de recrutement interdites.

Pearce, l'analyste de football de l'ASU Anthony Garnett, d'autres membres du personnel de l'ASU et l'ancienne soutien Regina Jackson, mère de l'ancien quart-arrière de l'ASU Jayden Daniels, actuellement quart-arrière des Washington Commanders, ont organisé des visites non officielles pendant la période d'interdiction du recrutement de la NCAA en 2020 et 2021, pendant la pandémie de COVID-19, selon le rapport.

CNN a contacté Garnett et Jackson pour obtenir des commentaires.

La NCAA a affirmé que Pierce "a participé à un entretien avec les membres de l'équipe d'application des règles et a reconnu certains faits concernant les visites non officielles", mais a refusé de coopérer pendant l'enquête et a nié avoir organisé les visites non officielles, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Arizona, avec des joueurs potentiels.

Le rapport accuse Pierce d'être le maître d'œuvre du schéma, qui a exercé une pression sur son personnel pour offrir des cadeaux non autorisés tels que des voyages, des hébergements, des repas et des frais de divertissement à 35 prospects et à leur famille à environ 20 occasions.

Le rapport indique que "dans ses propres mots, [Pierce] ‘connaissait les règles, essayait de suivre le rythme des autres’ et ‘avait enfreint les règles pour y parvenir’. En tant que ‘quarterback’ du schéma, Pierce a exercé une pression sur les membres du personnel plus jeunes et/ou moins expérimentés pour qu'ils commettent des violations".

"De multiples membres du personnel ont rapporté avoir craint de perdre leur emploi s'ils ne se conformaient pas aux instructions de Pierce pour amener les prospects sur le campus pendant la période morte. Le comportement de Pierce non seulement a ignoré les bylaws de la NCAA, mais a également montré un mépris total pour le bien-être des membres du personnel qui lui rapportaient", mentionne le rapport de décision sur les infractions de la NCAA.

Le rapport mentionne des cas où Pierce aurait rencontré des recrues et des familles dans une maison hors campus et aurait organisé une visite à un stand de tir et un club local pour gentlemen.

Le rapport de la NCAA indique que 8 prospects qui ont participé à des visites non autorisées ont finalement rejoint l'université et ont joué dans 19 matchs de football tout en étant inéligibles.

Pierce et les Raiders affronteront les Broncos à Denver dimanche.

