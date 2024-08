Pendant sa campagne, Trump cible continuellement Harris, en maintenant une concentration inébranlable sur Biden.

La campagne de Trump a adopté une approche hostile envers la Vice-présidente Kamala Harris, organisant une série de rassemblements dans des États clés avec une assistance limitée et des mesures de sécurité renforcées. L'objectif est de contrecarrer la convention démocrate en lançant des critiques axées sur la politique, une stratégie encouragée par les alliés de Trump ces dernières semaines.

Cependant, abandonner le contrôle de la présidence n'a pas été chose facile pour Trump, selon ses conseillers.

Interrogé sur la question de savoir si Trump regarderait le discours de Biden le lundi soir, un conseiller a simplement répondu : "Bien sûr."

Trump utilise fréquemment les réseaux sociaux pour exprimer ses préoccupations concernant le retrait de Biden de la course, sans preuve concrète. Il a souvent sous-entendu que Biden pourrait décider de réintégrer la course jusqu'à ce que le décompte virtuel des délégués démocrates ne confirme le contraire.

"Je pense qu'il a un peu de nostalgie pour ce que les choses étaient il y a un mois", a déclaré un officiel républicain qui a récemment parlé avec Trump.

Le premier événement de Trump dans une usine de Pennsylvanie, auquel ont assisté environ 150 personnes, a montré une tentative de se conformer au discours économique et axé sur l'énergie souhaité par ses conseillers.

Mais de manière inattendue, quelques heures avant l'événement, Trump a demandé à inclure une partie dans son discours.

Les républicains de la Chambre avaient publié un rapport préconisant l'impeachment de Biden. Malgré une enquête de plusieurs mois, le rapport n'a pas réussi à trouver de preuve que, en tant que vice-président, Biden a engagé des activités pour bénéficier aux partenaires commerciaux de son fils.

Malgré l'insignifiance du rapport, Trump a insisté pour discuter des conclusions dans son discours.

"J'ai dit : 'Non, je veux en parler, juste brièvement.' C'est triste, parce qu'il va faire son discours ce soir, et ils ne l'appellent pas 'Joe le corrompu' pour rien", a mentionné Trump lors de son discours à York.

Tout au long de son discours, Trump a lancé des attaques personnelles contre Harris et s'est concentré sur son père, Donald Harris, un économiste à la retraite de l'université Stanford.

"C'est un professeur marxiste. Vous pouvez l'imaginer ? Est-ce que les gens savent ça quand ils ont fait un coup d'État contre Joe Biden ? Je me demande s'ils savaient d'où elle vient, d'où elle est, quelle est son idéologie. Mais on peut le voir un peu à travers ce fou", a déclaré Trump en faisant référence à Harris.

Les commentaires de Trump sur l'origine de Harris suivent ses attaques récurrentes et trompeuses sur l'identité raciale de Harris. Le mois dernier, Trump a affirmé à tort que Harris - la fille d'immigrants jamaïcains et indiens - ne faisait que "promouvoir l'héritage indien" et n'était que "récemment devenue noire". Harris a constamment adopté et parlé ouvertement de son identité noire tout en reconnaissant son héritage indien.

Trump a également critiqué de manière moqueuse le rire de Harris.

"Entre son mouvement et son rire, il y a beaucoup de folie. Je dirais un cran plus loin que bizarre. Bizarre est un beau mot par comparaison", a déclaré Trump au sujet de Biden et Harris. Trump a ajouté cela en référence à une récente critique de Harris et d'autres démocrates selon laquelle Trump et son colistier, JD Vance, étaient "bizarres".

À l'usine de York, Trump s'est présenté comme l'allié des travailleurs de la manufacture, dénonçant les politiques économiques de Harris comme une "guerre réglementaire visant à fermer les centrales électriques

