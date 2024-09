" Pendant les périodes ensoleillées, l'abondance d'électricité dans les lignes électriques dépasse notre capacité à la gérer efficacement. "

L'Allemagne connaît une augmentation de l'énergie solaire, mais cela devient un problème, surtout dans le sud avec de nombreuses installations privées sur les toits et les balcons. "Durante les vacances ensoleillées, nos réseaux atteignent actuellement leurs limites", déclare Maik Render, PDG de N-Ergie, fournisseur d'énergie de Nuremberg. "À la fin, le disjoncteur sautera." Pour prévenir une surcharge d'énergie solaire, Render voit deux options : "Peut-être devrons-nous arrêter d'installer des panneaux solaires dans les zones où il y en a déjà beaucoup", suggère-t-il dans "Climate Lab" sur ntv. Le patron de N-Ergie considère également des directives pour le fonctionnement des installations solaires privées, telles que la limitation de l'alimentation en électricité excédentaire dans le réseau à certaines heures. "On ne peut pas simplement promouvoir, il faut parfois réglementer", déclare Render. "En tant qu'entreprise municipale, nous disons : Cette connexion manque beaucoup trop souvent."

ntv.de : Vous inquiétez-vous de la croissance solaire ?

Maik Render : Nous devons distinguer entre les grandes installations solaires à côté des autoroutes et les petites sur les toits individuels. La loi nous permet de fermer les grandes installations lorsqu'il y a trop de puissance. Mais nous ne pouvons pas faire cela avec les installations sur les toits.*

Les installations sur les toits causent-elles la surcharge ?

Ce n'est pas un problème national, mais régional. Prenez une région avec de nombreuses maisons, toutes avec des installations solaires. Un dimanche de Pâques ensoleillé, lorsque personne n'utilise l'électricité, de l'électricité excédentaire est toujours générée.*

Pourquoi les vacances sont-elles un problème ? Parce que les gens ne travaillent pas ?

Exactement. Pendant la journée, lorsque le soleil brille, l'industrie est à l'arrêt et la consommation d'électricité est faible. De tels jours, il y a un excès d'électricité dans le réseau, que nous ne savons pas quoi en faire.*

S'agit-il d'une prévision ou cela se produit-il déjà ?

En jours ensoleillés, nos réseaux atteignent déjà leurs limites aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place dans le système. Nous devons donc prendre des mesures techniques maintenant, car plus il y aura d'installations incontrôlables, plus cela sera difficile.*

Des pannes de courant auront-elles lieu ?

Un circuit électrique est équilibré lorsque la même quantité d'électricité est alimentée que celle qui est prélevée. Mais si trop d'électricité est alimentée dans le circuit, le fusible sautera. Pensez à une rallonge : Si elle est utilisée pendant longtemps, surtout avec un sèche-cheveux, et laissée enroulée, le cordon finira par devenir si chaud que le fusible thermique sautera. La même chose se produit avec les installations solaires : Si la capacité du réseau est épuisée, les lignes deviennent trop chaudes et les fusibles sautent. Ce n'est pas une panne de courant, mais il n'y aura pas de courant pendant un certain temps.*

Le problème sera-t-il aggravé par la croissance des centrales électriques sur les balcons ?

Oui. En électricité, la consommation et la production sont toujours en équilibre. Mais dans le nouveau système, l'électricité est produite pendant la journée et consommée le soir. Le réseau électrique n'est pas prêt pour cela.*

Le boom solaire privé n'est-il pas généralement bénéfique ? Ou seriez-vous en désaccord ?

À N-Ergie, nous croyons dans la transition énergétique. Mais une centrale électrique conventionnelle fonctionne environ 6000 heures par an, tandis que le soleil brille environ 1000 heures. Pour remplacer notre flotte de centrales électriques, nous aurions besoin d'un parc solaire six fois plus grand. Nous en avons construit beaucoup, mais cela est loin d'être suffisant pour devenir sans fossiles. Cependant, nous devons être prudents lors de l'extension. Auparavant, les centrales électriques étaient concentrées près des villes, tandis que les installations solaires sont réparties sur la zone. Si nous en construisons trop dans des régions individuelles, nous aurons besoin des réseaux correspondants là-bas. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, les fusibles sautent. Nous devons donc construire des stockage et des réseaux et peut-être dire aussi : Nous n'installerons plus de panneaux solaires là où il y en a déjà beaucoup.*

La promotion devrait-elle être orientée vers les régions avec peu d'énergie solaire et vers la promotion de l'extension du réseau dans les zones où il y en a beaucoup ?

Par exemple, mais en Bavière, c'est un problème généralisé. On ne peut pas dire qu'il faut plus d'extension solaire à Würzburg ou à Kitzingen, et moins à Sulzbach-Rosenberg.*

Les ménages privés qui ont déjà installé des systèmes solaires devraient-ils envisager une solution de stockage ?

Les systèmes PV et le stockage sont généralement installés ensemble. Cependant, la batterie ne fonctionne pas de manière friendly pour le réseau, mais elle aide seulement la maison, car : le soleil se lève à 8h. La consommation d'électricité initiale est faible, car les gens vont travailler et les enfants vont à l'école. Lorsque l'irradiation solaire est la plus forte à 11h, la batterie est déjà pleine. Pour le réseau, il serait mieux si la batterie était chargée le matin et déchargée le soir. Cependant, le propriétaire de la maison n'est pas intéressé par cela. Ils veulent être en sécurité si un champ nuageux passe à 12h. C'est le problème : Techniquement, le stockage local pourrait aider le réseau pendant les heures importantes, mais il n'y a actuellement aucun incitatif pour que les propriétaires le fassent.

En l'absence de stockage d'énergie compatible avec le réseau, aimeriez-vous avoir la possibilité de débrancher les centrales électriques sur les balcons et les panneaux solaires sur les bâtiments voisins en cas de crise à partir de Nuremberg ?

D'un point de vue juridique, nous pouvons exécuter cela dans des situations spécifiques, en particulier pour les installations moyennes sur les fermes. Cependant, en tant que fournisseur d'énergie, nous préférons transmettre l'électricité plutôt que de débrancher les installations. Nous cherchons donc à réglementer de telle sorte que le stockage existant serve non seulement à la maison, mais aussi aux réseaux. Cela nécessite une incitation financière, car actuellement, le comportement friendly pour le réseau n'est pas bénéfique financièrement pour les propriétaires. Ils tirent le plus grand bénéfice en chargeant la batterie au coût le plus bas et en utilisant l'électricité plus tard eux-mêmes.

L'extension du stockage pourrait être compensée par les frais de réseau. En tant que fournisseur d'énergie, nous pourrions construire un stockage qui absorbe l'électricité pendant les heures les plus ensoleillées. Actuellement, ces heures ne sont pas compensées, malgré le fait qu'elles empêchent les quartiers sombres ou le gaspillage d'électricité. Alternativement, nous pourrions reconnaître qu'on ne peut pas simplement promouvoir, mais aussi parfois exiger et imposer des conditions : vous pouvez être autosuffisant, mais entre 11h et 15h, votre stockage ne doit pas alimenter le réseau en électricité, mais l'absorber de manière compatible avec le réseau.

Ce sujet est sensible sur le plan politique. Les gens ont obtenu un système PV pour soutenir la transition énergétique, et soudainement, on leur dit comment l'utiliser.

Nous discutons souvent de la transition énergétique en termes technologiques, mais aujourd'hui, explorons-en un aspect financier : qui paie quoi et quand ? La plupart des Allemands ne peuvent pas s'offrir un système de panneaux solaires car ils ne possèdent pas de maison. Ce privilège est réservé aux propriétaires, qui ont été subventionnés et ont réduit leurs coûts d'électricité pendant deux décennies. Pourquoi ne puis-je pas les faire contribuer au système global ? À Nuremberg, il y a un quartier appelé Langwasser, où, de manière exagérée, 20 000 personnes vivent dans dix bâtiments. Aucun d'entre eux ne peut bénéficier de la subvention. Je pessoerais ne pas aimer cela, mais en tant qu'entreprise municipale, nous disons : ce lien entre le soutien et l'exigence est souvent manquant.

Vraiment ? Les fardeaux sont actuellement répartis de manière inégale ?

La répartition des fardeaux sera une question cruciale dans la transition énergétique, j'en suis certain. Il y a un consensus social selon lequel nous ne voulons plus brûler de pétrole et de gaz. Cependant, c'est difficile lorsque nous subventionnons les propriétaires mais pas les locataires. Au moins la moitié de la population ne peut pas participer à ce système. Cela crée des tensions sociales et de la mécontentement. Nous devons affronter ces vérités désagréables.

Clara Pfeffer et Christian Herrmann ont parlé avec Maik Render. La conversation a été éditée pour une meilleure compréhension et une fluidité. Vous pouvez écouter la conversation complète dans le podcast "Climate Lab".

