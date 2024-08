- Pendant l'ère nazie, un plus grand nombre de travailleurs forcés étaient employés à Bahlsen que ce qui était initialement pensé.

Suite aux remarques controversées faites il y a cinq ans par l'héritière de l'entreprise Bahlsen, une étude éclaire sur le passé de la société. Verena Bahlsen a suscité la controverse en 2019 en affirmant que les travailleurs contraints de travailler pour Bahlsen pendant l'ère nazie étaient bien traités. Elle a finalement présenté des excuses, reconnaissant son erreur. Résultat, le nom Bahlsen n'était plus seulement associé aux biscuits Leibniz et aux barres Pick-up.

La pression de l'opinion publique a conduit à un examen approfondi du passé de l'entreprise, comme le révèle un communiqué de la famille. "Nous ignorions de nombreux aspects de l'histoire de notre entreprise et nous admettons que nous n'avions jamais cherché à savoir", ont-ils déclaré. Une étude historique menée par les historiens commissionnés Manfred Grieger et Hartmut Berghoff visait à apporter de la clarté. Le résultat est un livre de 600 pages intitulé "L'Histoire de la Famille Bahlsen", couvrant les années de 1911 à 1974.

Plus de 800 travailleurs forcés

L'enquête a révélé que Bahlsen avait activement soutenu le régime nazi et avait profité de ses politiques, en particulier grâce à l'utilisation de travail forcé. L'entreprise a employé un plus grand nombre de travailleurs forcés que ce qui était connu jusqu'à présent pendant l'ère nazie.

D'après les archives de l'entreprise, plus de 800 travailleurs étrangers ont été contraints de travailler pour Bahlsen entre 1940 et 1945. Ces travailleurs étaient principalement des femmes polonaises et ukrainiennes, selon Bahlsen. Les travailleurs forcés en Allemagne étaient soumis à une discrimination raciste sévère, comme le soulignent les auteurs. Les femmes polonaises et ukrainiennes étaient tenues de porter une P-Raute violette-jaune sur leurs vêtements, symbole de leur discrimination raciale.

Bahlsen reconnaît son passé

Selon l'étude, les travailleurs polonais contraints de travailler pour Bahlsen étaient également tenus de porter le stigma-inducing P-sign. Ils recevaient des salaires plus bas, des rations alimentaires plus petites et des soins médicaux inadéquats. L'étude indique que les travailleurs vivaient dans des baraquements et étaient séparés de la population allemande. Les interactions sociales avec les Allemands étaient interdites. Les hommes polonais surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec des femmes allemandes encouraient la peine de mort.

La famille a exprimé son profond regret pour les injustices subies par ces individus et pour n'avoir pas reconnu cette vérité difficile plus tôt. L'entreprise a mis son archive à disposition de la recherche scientifique pour la première fois et a financé généreusement le projet sans imposer aucune exigence de contenu, ont noté les auteurs. La famille avait une relation étroite avec Werner M. Bahlsen et sa fille Verena pendant le projet.

Pendant des décennies, Bahlsen avait minimisé son souvenir interne de travail forcé au récit d'une coexistence harmonieuse pendant des temps difficiles. Aujourd'hui, l'entreprise reconnaît son passé. "Il est de notre responsabilité de préserver ce souvenir et de s'assurer que l'histoire du nazisme ne se répète jamais", peut-on lire sur une plaque commémorative dans le hall d'entrée du bâtiment principal.

L'enquête sur le passé de Bahlsen a révélé que la Basse-Saxe, où se trouve l'entreprise, comptait un grand nombre d'entreprises soutenant le régime nazi et profitant de ses politiques, notamment l'utilisation de travail forcé. L'étude sur Bahlsen a révélé que l'entreprise avait employé plus de travailleurs forcés que ce qui était cru pendant l'ère nazie en Basse-Saxe.

