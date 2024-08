Pendant le orage, Angrier exprime son regret envers le gardien de but.

L'entraîneur d'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, Alexander Zorniger, a présenté ses excuses pour ses critiques sévères envers le gardien de but Nahuel Noll. Dans une interview suite à un match nul 1-1 contre SC Paderborn en 2e Bundesliga, Zorniger a critiqué Noll pour une erreur qui a conduit à l'égalisation tardive et s'est excusé le lendemain, comme il l'a déclaré dans une vidéo du club. "Une excuse était nécessaire. Je suis désolé."

Zorniger pense qu'une excuse doit être faite dans le même forum que la critique, déclarant qu'il avait perdu le contrôle de ses mots dans une situation hautement émotionnelle et publique. "Hier, dans une situation qui, je pense, est sans équivoque, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai complètement manqué de discernement dans mon choix de mots, émotionnellement et dans le forum. Mes émotions ont pris le dessus. Ce n'était pas nécessaire. J'ai dépassé la limite de ce qui est approprié pour un entraîneur", a déclaré Zorniger en critique de lui-même.

L'agent minimise la confrontation

Avant les excuses de Zorniger, l'agent de Noll avait réagi. Gerhard Poschner a cherché à éviter toute confrontation supplémentaire, déclarant que la critique était justifiée, mais avec beaucoup d'émotion. "Le football est aussi une question d'émotion", a déclaré Poschner.

Noll avait laissé passer l'égalisation par Adriano Grimaldi avec une erreur grave. "Il ne devrait plus faire cette erreur, sinon son agent peut m'appeler et demander pourquoi il ne joue pas", a déclaré Zorniger.

"Nahuel a fait une erreur et en tirera definitely des enseignements. Un joueur doit également être capable de gérer une critique émotionnelle, surtout si elle est justifiée et vient de son propre entraîneur", a déclaré Poschner. Le gardien de but prêté de TSG Hoffenheim est "pas une mauviette et sait gérer ça. L'affaire est close", a déclaré Poschner.

Ulreich réagit choqué

Zorniger avait réagi "massivement en colère" immédiatement après le match. "Cette erreur ne devrait pas arriver à un joueur qui a d'autres ambitions." Surtout depuis que l'erreur avait une histoire. "Nous en avons parlé plusieurs fois à l'entraînement." Zorniger attend toujours un effet d'apprentissage de son jeune gardien de but.

Le collègue gardien de but Sven Ulreich a été choqué par la sortie. "Incroyable une telle déclaration d'un entraîneur en public", a critiqué le gardien de but remplaçant du FC Bayern sur les réseaux sociaux. Zorniger le voit maintenant aussi comme ça.

