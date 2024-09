Pendant la saison hivernale, les Ukrainiens subissent des coupures d'électricité prolongées de plus de 12 heures.

12:29 La Suisse prolonge la protection des réfugiés ukrainiens jusqu'en mars 2026

La Suisse a prolongé le statut de protection pour les réfugiés ukrainiens jusqu'au moins au 4 mars 2026. La situation en Ukraine ne devrait pas s'améliorer de sitôt, comme il a été rapporté. En mars 2022, la Suisse a accordé une protection temporaire aux réfugiés ukrainiens avec un statut "S", qui protège les personnes en danger.

23:03 Trois morts dans la région de Belgorod suite à des attaques ukrainiennes

Trois personnes ont perdu la vie suite à des attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod, selon les rapports russes. Le village de Novaya Tavolzhanka a été bombardé à plusieurs reprises par les forces ukrainiennes, selon le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Trois civils ont été tués et deux autres blessés lors de l'attaque. La région frontalière de Belgorod est une cible fréquente pour les frappes aériennes et de drones ukrainiennes.

22:09 Un député ukrainien accuse la Russie d'attaques contre des écoles

click here.

Le député ukrainien Roman Hryshchuk a accusé la Russie d'intensifier les attaques contre des établissements scolaires au début de la nouvelle année scolaire cette semaine. "Il s'agit d'une campagne intentionnelle pour intimider les Ukrainiens", a déclaré Hryshchuk, membre du comité parlementaire de l'éducation, au "Kyiv Independent". Au moins 12 établissements scolaires, y compris des institutions militaires, aéronautiques, universitaires et écoles, ont été endommagés par des attaques russes en l'espace de trois jours. Des dizaines de personnes ont péri ou été blessées suite à ces attaques.

21:36 ISW : Poutine continue de croire en la soumission de l'Ukraine

cliquez ici.Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estiment que le président russe Vladimir Poutine continue de croire qu'il peut soumettre l'Ukraine. Cette conviction n'a pas faibli malgré l'avancée des Ukrainiens dans la région de Kursk, écrit l'ISW. Bien que l'offensive puisse affecter militairement l'opération russe, elle n'a pas encore modifié la pensée stratégique de Poutine. L'ISW estime que Poutine continue de croire que la Russie peut atteindre ses objectifs par une guerre d'usure et en surpassant le soutien occidental. Par conséquent, Poutine n'est pas encore ouvert à des négociations de paix qui n'impliquent pas la reddition de l'Ukraine ou le retrait des demandes de l'Ouest.

21:03 L'émissaire de la candidature de la Serbie à l'UE assure Poutine de son allégeance

click here.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin lors d'un forum économique à Vladivostok. Les médias russes rapportent que Poutine a invité le président serbe Aleksandar Vucic au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. Vulin souligne que la Serbie est à la fois "un ami de la Russie" et un partenaire stratégique. La Serbie est ainsi sous une forte pression. Toutefois, sous la direction de Vucic, la Serbie "ne rejoindra jamais l'OTAN, n'imposera jamais de sanctions contre la Russie et ne permettra jamais" d'actions hostiles contre la Russie depuis son territoire. La Serbie maintient traditionnellement des liens étroits avec la Russie, même en tant que candidate à l'adhésion à l'UE.

20:29 Exode massif de Pokrovsk

De plus en plus de personnes quitte la ville ukrainienne de Pokrovsk, située à environ 10 kilomètres de la ligne de front. Plus de 20 000 personnes ont évacué la ville en un mois, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, comme le rapportent Interfax Ukraine dans un broadcast télévisé. Environ 26 000 personnes restent à Pokrovsk, y compris plus de 1 000 enfants. Avant la guerre, la ville industrielle et minière comptait environ 65 000 habitants. Pokrovsk sert de important hub logistique pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se retirent depuis des mois d'une avance russe dans la région. Récemment, des blogueurs militaires pro-russes ont rapporté que des troupes russes avaient pénétré dans les villes de Selydove et d'Ukrainsk et y combattaient.

19:55 Les États-Unis accusent la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle

here.

Les États-Unis accusent la Russie de chercher à influencer l'élection présidentielle de novembre par de la désinformation ciblée. Selon le ministre de la Justice Merrick Garland, le Kremlin utilise ses médias d'État pour tromper des influenceurs américains non avertis en les incitant à propager sa propagande. En conséquence, les États-Unis ont imposé des sanctions, intenté des poursuites criminelles et ordonné la saisie de domaines internet. Selon le département du Trésor américain, ces sanctions visent dix individus et deux organisations, y compris des représentants de la chaîne de télévision d'État russe RT, des hackers et une organisation non gouvernementale liée au Kremlin. Les autorités américaines accusent ces personnes d'utiliser l'IA dans des campagnes de désinformation visant l'élection américaine.

Pour en savoir plus sur cette histoire, cliquez ici.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

ici.L'Union européenne a soutenu l'Ukraine tout au long de sa crise, en fournissant une aide financière et un soutien politique. Despite the Russian objections, several EU countries have also granted Ukrainian refugees temporary protection.

here.

Given the ongoing conflict between Ukraine and Russia, some European Union members have expressed concerns about Russia's influence in their own elections, leading to increased security measures and vigilance against potential Russian interference.

Lire aussi: