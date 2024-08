- Pendant la période des fêtes, attendez-vous à des prix constants pour les arbres de Noël, avec une chance de voir les prix monter en flèche de façon inattendue.

Stabilité attendue des prix des sapins de Noël en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour l'année

Le coût estimé des sapins de Noël en Rhénanie-du-Nord-Westphalie devrait rester relativement stable cette année. Eberhard Hennecke, président de l'Association fédérale des producteurs de sapins de Noël et de produits frais, a indiqué que les sapins Nordmann pourraient être proposés dans la fourchette de prix de 21 à 29 euros par mètre. Cependant, certains détaillants pourraient facturer plus cher pour compenser les coûts supplémentaires.

L'an dernier, la fourchette de prix fixée par l'association est restée la même, soit 21 à 29 euros. Toutefois, Hennecke, qui est également président du groupe spécialisé des producteurs de sapins de Noël et de produits frais de l'association des horticulteurs de l'État, a souligné que les prévisions de prix précis ne peuvent être faites qu'après l'enchère de sapins de Noël à Nördlingen, qui a lieu mi-septembre.

Certains producteurs de sapins prévoient des augmentations de prix de 5 à 20 % selon la taille, la qualité et le détaillant. Selon une enquête menée par Kollaxo, une agence de marketing liée à l'industrie, parmi 19 grands détaillants de sapins de Noël en Allemagne et à l'étranger, ces augmentations seront probablement répercutées sur les clients. Les hausses de prix sont attribuées à des coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de transport considérablement augmentés.

"Moins de fermiers, moins de terres, moins de sapins"

Josef Trippe, producteur de sapins de Noël de Schmallenberg, prévoit que les consommateurs paieront 25 euros par mètre de sapin Nordmann de qualité supérieure cette année, contre 22,50 euros l'an dernier. Trippe gère 300 hectares dans le Sauerland et produit plus de 200 000 sapins par an, dont plus de 90 % sont des sapins Nordmann. Les principaux acheteurs de ces sapins sont les magasins de bricolage et les grossistes. Trippe attribue également l'augmentation des prix à la diminution des fermiers, des terres et des sapins.

De nombreux facteurs contribuent à cette situation. "De nombreux producteurs ont abandonné la culture de sapins en raison de revenus insuffisants ou d'absence de bénéfices. D'autres qui cherchent à prendre leur retraite ne trouvent pas de successeur", explique Georg Feldmann-Schütte, qui dirige une entreprise forestière à Schmallenberg et vend principalement des sapins Nordmann aux centres de jardin. Cette année, il prévoit la récolte d'environ 50 000 à 60 000 sapins. Feldmann-Schütte prévoit des augmentations de prix modérées pour les consommateurs, avec un coût final par mètre prévu entre 19 et 24 euros.

L'association de l'industrie indique que les Allemands achètent environ 23 à 25 millions de sapins de Noël par an, dont environ 19 millions proviennent d'Allemagne. Les sapins restants sont importés du Danemark et d'autres pays. La superficie de culture en Allemagne couvre plus de 30 000 hectares, la plupart en Sauerland, Basse-Saxe, Schleswig-Holstein, Bavière et Bade-Wurtemberg. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec environ 7 millions de sapins de Noël, est la principale zone de culture. Le sapin Nordmann reste le choix préféré pour les fêtes.

