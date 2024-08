Pendant la période de migration, les espèces d'oiseaux se dirigent vers le sud.

L'automne murmure son approche, tandis que l'été commence à dire adieu. Les sites de rassemblement pour les oiseaux migrateurs sont remplis de voyageurs emplumés, se préparant pour leur voyage vers le sud. Les pionniers de cette exode annuelle : les martinets et les hirondelles.

Officiellement, l'été se termine le 22 septembre, mais les premiers oiseaux migrateurs d'Allemagne ont déjà commencé leur voyage vers le sud. Les principaux participants à cette expédition sont les martinets aux pattes rapides, selon Thomas Norgall, membre de l'association allemande de protection de l'environnement et de la nature (BUND) en Hesse.

Ces résidents allemands temporaires ne restent que quelques mois par an pour se reproduire, puis ils reviennent à leurs quartiers d'hiver au sud du Sahara. En raison du réchauffement climatique, ils arrivent maintenant une semaine ou deux plus tôt et retardent leur départ vers l'Afrique.

"Les martinets sont de véritables acrobates du ciel", déclare Norgall, expert en conservation de la nature au BUND. "Ils vivent, mangent et se reproduisent en planant dans le ciel. Leur alimentation se compose uniquement d'insectes volants."

Vite comme une voiture de course

Bien que les martinets partagent des modèles de vol similaires aux hirondelles et des tactiques de chasse, ils ne sont pas parents. Les hirondelles sont des oiseaux chanteurs mélodieux, tandis que les martinets appartiennent à l'ordre des martinets. "Les premières hirondelles aussi commencent leur voyage vers le sud", poursuit Norgall.

Entre-temps, les cigognes se gathering for their joint exodus to their southern winter habitats. "You can see more of them now as young ones have also joined," explains the BUND expert. However, due to climate change, some storks opt to remain in Germany throughout the winter. Constructing their nests on chimneys, roofs, poles, and church towers, their diet consists primarily of mice, worms, and insects.

Despite the early arrival of swifts due to global warming, other migratory birds like storks are still following their traditional scheduling. These storks, with their young joining the exodus, create a sight to behold as they prepare to leave for their winter homes.

As autumn slowly but certainly takes over, other migratory species begin their preparations as well, diligently following the patterns of their ancestors in this annual mass migration.

