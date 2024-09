Pendant la période critique de 12 heures qui semble impliquer une tentative d'assassinat près du Trump International Golf Club.

Ce coup-ci, c'était un agent défendant Trump qui avait déchargé une arme, pas un tireur embusqué à proximité. Trump a été évacué en toute sécurité, évitant ainsi tout dommage. Le tireur présumé, censé être Ryan Wesley Routh, aurait prétendument resté dans les environs de la ligne d'arbres du parcours de golf pendant environ 12 heures avant d'être découvert. Il s'est enfui de la scène en voiture après l'incident.

La récente tentative d'assassinat présumée contre Trump, la deuxième en deux mois, a soulevé de nombreuses questions. Ces questions comprennent la compréhension des motifs et des déplacements du suspect captif, ainsi que l'évaluation de la manière dont le Service secret a sécurisé une partie de golf de dernière minute pour Trump.

Selon les autorités, Routh est arrivé près de la clôture en bordure de la ligne d'arbres du parcours de golf à 1:59 a.m. le dimanche. Les données de localisation de son téléphone, basées sur les enregistrements de T-Mobile, ont montré que son appareil se trouvait dans les environs du parcours de golf pendant environ 12 heures avant d'être repéré par le Service secret.

Lors d'une conférence de presse, Jeffrey Veltri, responsable spécial du FBI au bureau de Miami, a déclaré que les données de téléphone suggéraient que Routh se trouvait à "très proche" de l'endroit où il a été détecté par le Service secret.

Les autorités ont découvert un poste de tireur embusqué le long de la clôture. Routh était prétendument en possession d'un fusil SKS, équipé d'une lunette de visée et d'un numéro de série détruit. Un sac à dos accroché à la clôture contenait des tuiles en céramique similaires à celles utilisées dans les gilets pare-balles. Une caméra GoPro et un sac en plastique noir rempli de nourriture ont également été trouvés sur la clôture, comme le montre une photo de la scène de crime publiée le dimanche.

Il reste unclear pourquoi Routh a choisi de se rendre sur le parcours de golf ce jour-là. L'emploi du temps public de Trump ne comprenait pas la partie de golf, et il s'est avéré qu'elle avait été ajoutée à son calendrier en tant que "déplacement hors enregistrement", selon le directeur par intérim du Service secret, Ronald Rowe.

Malgré la température étouffante de 90 degrés et l'humidité à West Palm Beach ce jour-là, Trump joue souvent au golf sur ce parcours lorsqu'il séjourne à Mar-a-Lago.

Le dimanche, Trump a joué au golf avec un donateur nommé Steve Witkoff. despite being even par by the fifth hole, according to Sean Hannity, Trump joked to CNN that he was actually two under par and in the midst of a fantastic game of golf.

At the fifth fairway, Trump was having a great round while walking along, with his Secret Service team sweeping the perimeter of the course on the sixth hole ahead of him.

At 1:31 p.m. ET, an agent observing the sixth green spotted a rifle peeking out from the tree line. The agent fired in the direction of the rifle, as stated in the criminal complaint. When the former President was moving through the fifth fairway and out of sight of the sixth green, the agent, who was surveying the area, saw a person carrying an object perceived to be a rifle and acted accordingly.

According to Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw, Routh was approximately 300-500 yards away from the former President. Despite having a visible presence, Routh did not target the Secret Service agents and never fired any shots.

Trump shared his account of the incident for the first time on Monday during an X Spaces conversation.

"We heard shots being fired in the air, and I believe it must have been four or five, but what do I know about that? But the Secret Service knew immediately that it was bullets, and they grabbed me, as well as Steve Witkoff, a great friend of mine," Trump said.

"We all piled into the carts and moved along quickly," he continued. "I was accompanied by an agent, who did an extraordinary job. There was no question that we had to leave that course. I wished I could have made that last putt, but we chose to expedite our departure."

Le suspect s'échappe et un témoin intervient

Après le coup de feu du agent du Service secret dirigé vers sa position sur la clôture, le suspect s'est enfui dans un SUV noir Nissan, se dirigeant vers l'est en direction de l'I-95 et roulant vers le nord sur l'autoroute, selon les autorités.

Le facteur crucial pour retracer Routh était un témoin oculaire qui a capturé une image de sa voiture et de sa plaque d'immatriculation près du lieu du crime. Cette information a facilité l'arrestation du suspect environ 45 minutes plus tard dans le comté de Martin, à environ 40 miles du parcours de golf.

La coopération du témoin oculaire a été décrite comme "remarquable" par Jeffrey Veltri lors de l'arrestation de Routh.

Vers 1:55 p.m. ET le dimanche, le bureau du shérif du comté de Martin a reçu une alerte BOLO (à surveiller) concernant un suspect se dirigeant vers le nord sur l'I-95, avec une description de véhicule et un numéro de plaque.

Le bureau du shérif du comté de Martin a alors "envahi" la zone. Selon le shérif William Snyder, il y avait une présence écrasante des forces de l'ordre à l'emplacement où Routh a été arrêté.

Tous les unités concernées, environ 30 d'entre elles, sont sorties à la recherche, selon la déclaration de Snyder le lundi.

Un officier de patrouille a repéré le véhicule du suspect aux environs du mileu 110 et a signalé aux autres, maintenant une distance et n'essayant pas d'arrêter immédiatement. Au lieu de cela, l'officier a stratégiquement positionné deux gros pick-up F-250 sur l'autoroute pour arrêter le véhicule près de la route 714.

L'arrêt pour infraction a eu lieu à 2:14 p.m. ET, entraînant la sortie de Routh du véhicule et son arrestation par les adjoints, selon Snyder. Il a ensuite été placé en détention, a ajouté Snyder. Selon l'acte d'accusation soutenant la plainte criminelle, Routh a reconnu connaître la raison de l'arrêt.

Snyder a décrit l'apparence de Routh comme incroyablement calme. Son expression faciale était dénuée d'émotion et son comportement était aussi détendu que s'il venait de quitter un pique-nique à l'église.

Au cours de sa détention, Routh conduisait la voiture de sa fille, selon un informateur des forces de l'ordre. La plaque d'immatriculation du SUV Nissan correspondait à un pick-up Ford blanc de 2012 qui avait été signalé comme disparu, selon les détails de l'acte d'accusation.

Le témoin original qui avait vu Routh s'enfuir du golf a été transporté sur les lieux par l'hélicoptère du shérif du comté de Palm Beach pour l'identifier après son arrestation, a déclaré Snyder à CNN lors de leur segment du soir. Le bureau du shérif du comté de Martin a transféré Routh à la garde du FBI et du Secret Service à leur arrivée sur les lieux, a également mentionné Snyder.

Routh a été inculpé lundi de deux chefs d'accusation initiaux, à savoir la possession d'une arme à feu par un criminel condamné et la possession d'une arme à feu avec un numéro de série obscurci. Des charges supplémentaires pourraient être portées contre lui, ont informé des sources au sein des forces de l'ordre à CNN.

L'incident sur le terrain de golf a suscité de vives discussions dans le monde politique, de nombreuses personnes questionnant les mesures de sécurité pour les personnalités publiques. Compte tenu des récentes tentatives contre la vie de Trump, il y a des appels pour une révision approfondie des protocoles du Secret Service.

Malgré sa fuite, les actions de Ryan Wesley Routh ont été surveillées de près par les autorités grâce aux informations précieuses fournies par un témoin oculaire qui a capturé l'image de sa voiture et sa plaque d'immatriculation. Cette preuve a été déterminante pour appréhender Routh et le conduire à la justice.

