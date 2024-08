- Pendant dix-huit ans, ils ont gardé un silence prolongé.

Il y a eu un silence de 18 ans entre les stars de "Beverly Hills, 90210", Tori Spelling (51) et Brian Austin Green (51), à cause de leurs anciens partenaires qui ont perturbé leur amitié. Selon le podcast "Oldish" de Green, Spelling n'a pas essayé de maintenir leur amitié. Il a décrit leur dernière conversation comme "ressentir un divorce", ce que Spelling a confirmé.

"J'étais dévasté à l'idée de perdre le contact, car nous étions si proches", a-t-elle dit. Malgré les tentatives de Green pour rester en contact, ils ont finalement perdu le contact. Il se souvient être allé chez Vincent quelques jours après la fin du tournage, espérant maintenir leur amitié. Cependant, Spelling sortait avec leur co-vedette Vincent Young (59) à l'époque et n'a pas répondu à ses sentiments.

Il se souvient comment Spelling ne l'a pas reconnu à une soirée de lancement de DVD de la série plusieurs années plus tard, alors qu'elle était mariée à Dean McDermott (57) et qu'il était avec Megan Fox (38). "Je vous ai manqués, et puis vous étiez juste parti", a-t-il partagé. Malgré ses tentatives persistantes, il a finalement abandonné. "J'avais l'impression qu'elle ne voulait pas être amie", a-t-il admis.

Le rôle de leurs anciens partenaires

Spelling a ensuite expliqué que sa relation tendue avec McDermott avait joué un rôle. Elle s'est éloignée parce qu'elle savait qu'il n'était pas supportive de leur relation. "Tu avais une bonne relation professionnelle avec Vincent, mais je ne pense pas que notre relation personnelle était quelque chose qui était bien pour moi", a-t-elle ajouté. Elle évitait les gens comme lui qui se levaient pour elle.

Spelling n'était pas non plus fan de la relation de Green avec Vanessa Marcil (55). Cela la frustrait de voir ce qui se passait et de ne pas être d'accord avec la façon dont son ami était traité, mais elle ne pouvait pas intervenir car "les gens doivent faire leurs propres expériences et trouver leur propre chemin".

Cependant, Spelling et Green ont récemment renoué leur amitié. En matière de cœur, les choses ont changé pour les deux : Green a trouvé l'amour avec la danseuse australienne Sharna Burgess (39), et ils ont annoncé leurs fiançailles en juin 2023. Entre-temps, Spelling a déposé une demande de divorce contre McDermott à la fin du mois de mars.

Green a réfléchi à leur dernière conversation, disant : "J'avais l'impression que nous traversions un divorce", en accord avec les sentiments de Spelling.

