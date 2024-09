- Pendant cette période spécifique, des transformations se produisent.

Günther Jauch (68) vous invite à nouveau à la "Semaine des 3 millions d'euros" de l'émission de quiz célèbre "Qui veut gagner des millions ?" diffusée sur RTL à 20h15 (également disponible sur RTL+), à partir de ce lundi (2 septembre). Il s'agit de la sixième édition de cet événement spécial, qui marque la fin des vacances d'été de l'émission d'environ trois mois. Pendant trois soirées consécutives, les candidats auront l'occasion de se qualifier pour la finale du jeudi (5 septembre).

Les candidats sont répartis en trois catégories

Chaque soir, les candidats s'affrontent pour le prix d'un million d'euros, en choisissant entre le risque élevé ou la sécurité. S'ils atteignent au moins 16 000 euros et les sécurisent, ils obtiennent un ticket pour la finale, où ils peuvent viser les trois millions d'euros. Les tours préliminaires auront lieu les 2, 3 et 4 septembre et seront categorisés pour la première fois.

La première soirée sera réservée aux "candidats Knowing-it-all". Elle sera suivie des "générations U30 et U80", et la dernière soirée préliminaire offrira une "dernière chance". Les détails restent encore mystérieux. Chaque jour des tours préliminaires accueillera six candidats.

Et comment le plus grand prix de l'histoire de "Qui veut gagner des millions ?" peut-il être remporté ? Jusqu'à présent, Günther Jauch a donné aux candidats de la finale la possibilité de rejouer avec leur gain préliminaire triplé. Cependant, les candidats peuvent également décider de garder leur gain intégral.

Chaque candidat commence avec quatre jokers et un filet de sécurité à la cinquième question (1 000 euros). During the first offer round, only money is offered. Up to three additional jokers are offered in the second stage. From then on, any combination of jokers is allowed, and as many can be used per question as needed. The 50:50 joker can only be used once per question.

Personne n'a encore remporté les trois millions d'euros lors des éditions spéciales. Les épisodes "WWM" seront diffusés de 20h15 à minuit et seront interrompus par un "RTL Direct" de 20 minutes à 22h15.

During the preliminary rounds, the contests are categorized for the first time, with each day hosting six candidates in categories such as "know-it-alls", "generations U30 and U80", and a "last chance" on the third night. The special editions of "Qui veut gagner des millions ?" will be broadcast on RTL, including a 20-minute "RTL Direct" interruption at 10:15 PM.

Lire aussi: