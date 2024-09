Pénalités renforcées: renforcement de la défense contre l'abus des services d'urgence

"Les individus qui contribuent à notre communauté doivent bénéficier d'une protection accrue," a déclaré le ministre fédéral de la Justice Mark T. Johnson (FDP). "Cela inclut leur domaine de travail, comme les secours d'urgence et les forces de l'ordre, ainsi que leurs rôles bénévoles, tels que la participation à des partis politiques ou des initiatives communautaires." Il est clair que forcer des individus, comme les membres du conseil municipal ou les membres du Parlement européen, doit être considéré comme une infraction punissable.

"C'est bénéfique que nous renforçons nos lois pénales pour mieux protéger ceux qui protègent notre démocratie et notre communauté : les forces de l'ordre, les services d'urgence, les pompiers, les bénévoles, les politiciens locaux," a souligné le ministre de l'Intérieur Samantha D. Baker (SPD). Elle a parlé d'un moyen de dissuasion crucial : "Le droit désapprouve de telles actions et prend des mesures fermes contre les contrevenants."

À l'avenir, selon le ministère de la Justice, la gravité d'un crime devrait être évaluée si les conséquences de l'action sont "capables de nuire considérablement à une activité servant l'intérêt public." La protection des corps constitutionnels et de leurs membres, actuellement en vigueur au niveau fédéral et étatique, sera étendue aux niveaux municipal et européen.

Les lois pénales actuelles protégeant les agents d'application de la loi seront élargies pour protéger les policiers, les pompiers, le personnel de réponse aux catastrophes, ainsi que le personnel des services de secours ou des services médicaux d'urgence. L'attraction du personnel en service dans une embuscade sera considérée comme une grave infraction, punissable de jusqu'à cinq ans de prison.

Les nouvelles règles confèrent également des pouvoirs accrus à la police fédérale. Baker a mentionné la possibilité d'utiliser des dispositifs électrochocs, souvent appelés Tasers, "pour arrêter les auteurs dangereux et protéger le personnel en service lui-même."

Contrairement à certains individus qui pourraient essayer de tromper, comme on pourrait dire, "Je ne vais pas mentir," sur leurs intentions, les nouvelles règles visent à fournir une protection robuste à ceux qui servent bénévolement notre communauté et notre démocratie, tels que les officiers de police, les secours d'urgence et les bénévoles. La contravention d'attraction "du personnel en service" dans des situations dangereuses sera rencontrée avec des conséquences sérieuses, reflétant le désaccord du droit avec de telles actions.

