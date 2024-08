- Pénalités pour les pratiques frauduleuses dans les installations de diagnostic du coronavirus

En raison d'une escroquerie portant sur environ 480 000 résultats de tests COVID-19 falsifiés, le Tribunal régional de Darmstadt a condamné deux frères du sud de la Hesse à des peines d'emprisonnement de 3,5 et 3 ans et 2 mois respectivement. Les coupables ont géré un total de 27 sites de test à Darmstadt et dans le sud de la Hesse entre juin 2021 et mai 2022.

Les suspects de 31 et 28 ans de Roßdorf ont avoué en justice avoir produit 480 000 résultats de tests COVID-19 négatifs faux et avoir soumis des demandes frauduleuses à l'Association des médecins de Hesse (KV). "Le préjudice total est estimé à 1,3 million d'euros", a déclaré le juge président dans le jugement.

Les prévenus ont développé un logiciel auto-créé pour fabriquer les listes de résultats de tests, de noms et d'adresses. Ce logiciel utilisait les noms et adresses de personnes qui avaient réellement été testées, ainsi que leurs lieux de résidence. L'une des incohérences détectées par la KV était la tentative des prévenus de facturer 10 000 tests COVID-19 négatifs consécutifs dans une municipalité de 5 000 habitants dans l'Odenwald.

Le jugement est contingent d'un accord entre le tribunal, l'accusation et la défense. Il n'est pas encore juridiquement contraignant.

L'escroquerie a eu lieu dans 27 sites de test, y compris ceux dans la ville de Darmstadt. Despite their conviction, the deceitful brothers operated in Darmstadt and various areas in South Hesse for over a year.

