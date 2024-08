Le conjoint a été exposé à des substances toxiques. - Pénalité pour tentative d'homicide de l'épouse aimante

Après avoir administré une dose excessive d'un somnifère à son mari, qui souffrait de démence sévère, à une femme de 63 ans, le tribunal régional de Hanau l'a condamnée à une peine de prison de un an et dix mois, suspendue pendant trois ans. Elle doit également payer 10 000 euros à deux organisations caritatives.

En mars dernier, à Gründau, dans le district de Main-Kinzig, la défenderesse, âgée de 63 ans, a administré une surdose de somnifère à son mari de 79 ans. Elle a également ingéré le mélange elle-même. Les deux, inconscients, ont été découverts dans leur lit conjugal par des membres de leur famille et sauvés par les services médicaux d'urgence.

Responsabilité atténuée

Les juges ont cité le stress excessif, le désespoir, les périodes de privation de sommeil prolongées et la consommation d'alcool comme causes de l'incident. Au moment des faits, la femme de 63 ans avait plus de trois fois la limite légale d'alcool dans son organisme. En conséquence, elle a agi sous responsabilité atténuée pendant cette période. Cependant, ses actions ont été considérées comme calculées, car son mari était vulnérable et elle avait l'intention de mettre fin à ses jours.

La défenderesse a confessé les faits, déclarant qu'elle était submergée par ses responsabilités de soins et qu'elle voulait enfin se reposer. Elle a exprimé ses regrets pour ses actions. Suite à l'incident, elle est devenue veuve.

Accusation et défense conviennent d'une peine avec sursis

L'accusation avait réclamé une condamnation pour tentative de meurtre sous responsabilité atténuée. La défense, however

