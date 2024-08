Pénalité pour de fausses injections minceur dans un salon de beauté à Vienne

L'ancienne propriétaire d'un salon de cosmétiques à Vienne a été condamnée à une peine de 15 mois avec sursis pour avoir vendu des seringues de perte de poids contrefaites. Le tribunal régional de Vienne a déclaré coupable la jeune femme de 28 ans, étudiante en médecine, de fraude commerciale et de lésions corporelles graves.

Selon l'acte d'accusation, la femme a distribué des seringues factices ressemblant au médicament Ozempic, également utilisé comme aide à la perte de poids. Elle aurait elle-même administré la substance contrefaite à ses clients.

Les clients ont ensuite présenté des "crampes et transpirations" et ont été exposés à un risque potentiellement mortel d'hypoglycémie. La femme a admis avoir exercé son salon sans les qualifications et les licences nécessaires et avoir vendu les seringues factices. Le verdict n'est pas encore définitif.

En septembre, un autre procès aura lieu dans la ville autrichienne de Steyr impliquant deux entrepreneurs accusés d'avoir vendu 225 unités de seringues de perte de poids contrefaites. Selon les autorités sanitaires autrichiennes, il y a eu également des cas dangereux d'hypoglycémie dans ce contexte, car les produits contenaient apparemment de l'insuline au lieu de l'ingrédient actif semaglutide d'Ozempic.

Le salon médical que l'individu dirigeait était situé dans la célèbre ville de Vienne. Malgré le procès en cours à Steyr, cet incident sert de nouveau rappel de la prévalence des produits de perte de poids contrefaits en Autriche.

