Pelé réunit des stars du sport pour une vente aux enchères caritative

Vous voulez un maillot du Brésil appartenant à Pelé ? Un maillot des All Blacks signé par Dan Carter ? Une photo des New York Yankees dédicacée par Derek Jeter ? Le maillot de l'AC Milan de David Beckham ?

Ces objets, ainsi que ceux de Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, font partie des 229 qui seront mis en vente le mois prochain lors d'une vente aux enchères organisée par Pelé au profit de la fondation qu'il a créée en 2018 pour venir en aide aux enfants défavorisés.

Le Brésilien, seul joueur à avoir remporté trois médailles de vainqueur de la Coupe du monde et souvent considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, a déclaré que tous les fonds récoltés aideraient le Brésil à lutter contre la pandémie de COVID-19 et à s'en remettre.

Le légendaire footballeur brésilien Pelé est photographié le 5 octobre 2018 à New Delhi, en Inde.

Jusqu'à présent, 575 000 personnes sont mortes au Brésil à cause du COVID-19, soit le deuxième bilan le plus élevé au monde après les États-Unis.

"Pelé est une légende, une icône et d'autres stars du sport l'admirent", a déclaré à Reuters Martin Nolan, directeur exécutif et directeur financier de Julien's Auctions, une société basée à Beverly Hills.

"Parce qu'il était chez lui, dans sa bulle, il a eu le temps de se concentrer sur ce projet.

Pelé a fourni certains de ses propres objets pour la vente aux enchères du 22 septembre, mais il a également fait appel aux faveurs de ses amis du monde du sport et du spectacle.

Il y a des maillots et des photos du Brésil, de Santos et du New York Cosmos dédicacés par Pelé, 80 ans, et d'autres signés par d'anciens coéquipiers brésiliens tels que Rivellino, Jairzinho et Clodoaldo.

Mario Zagallo, l'entraîneur de l'équipe brésilienne championne du monde en 1970, qui a fêté ses 90 ans au début du mois, a également apporté sa contribution, tout comme Neymar, Roberto Baggio et Roger Milla.

Le pied de Pelé

Le vainqueur de la Coupe du monde Franz Beckenbauer a signé un certain nombre de photographies datant de ses années au New York Cosmos et en Allemagne de l'Ouest ; il y a un ballon de la finale de la Ligue des champions 2015 ; des maillots et des équipements de basket-ball, de football américain, de hockey sur gazon et de water-polo sont également en jeu.

L'un des objets qui devrait atteindre un prix élevé est un moulage en bronze plaqué or du pied de Pelé, réalisé par le célèbre sculpteur Dante Mortet.

En dehors du football, Justin Timberlake, Maria Sharapova, Mark Wahlberg et la NBA ont fait don d'objets.

"Tout ce qui vient de Pelé sera recherché, mais si vous mentionnez Ronaldo, vous mentionnez Mbappé, ces icônes seront recherchées", a déclaré Nolan à propos des attaquants du Portugal et de la France.

"Mais comme il s'agit d'une vente aux enchères caritative, les gens viennent toujours, ils sont toujours extrêmement généreux et ils paient plus que dans une vente aux enchères normale parce qu'ils savent que c'est pour une bonne cause.

Ce n'est pas la première vente aux enchères organisée par Pelé. En 2016, il a vendu aux enchères plus de 1 600 articles d'une collection qu'il a accumulée au cours de six décennies sous les feux de la rampe et a récolté 3,6 millions de livres (4,90 millions de dollars).

Cette nouvelle vente aux enchères aura lieu aux Mall Galleries à Londres et est également ouverte aux enchérisseurs en ligne.

Source: edition.cnn.com