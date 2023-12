Pékin enregistre la plus longue vague de froid de l'histoire moderne

La température enregistrée à la station météorologique de Nanjiao à Pékin est passée au-dessus de zéro degré Celsius dimanche après-midi pour la première fois depuis des jours, a rapporté le média d'État Beijing Daily.

"Depuis que la température est tombée pour la première fois en dessous de zéro degré le 11 décembre, elle est restée en dessous de cette ligne pendant plus de 300 heures", a écrit le Beijing Daily.

Une forte vague de froid a balayé la majeure partie de la Chine ce mois-ci, poussant la capacité de chauffage de certaines villes du nord de la Chine à sa limite.

La province du Henan, au centre de la Chine, a connu de nombreuses pannes de système.

Dans la ville de Jiaozuo, le chauffage a été partiellement interrompu après un dysfonctionnement de la centrale électrique de Wanfang vendredi. Le problème a été résolu samedi et le chauffage devrait reprendre dimanche soir, selon le journal officiel de la ville, Jiaozuo Daily.

Deux autres villes de la province, Puyang et Pingdingshan, ont coupé le chauffage de la plupart des bâtiments gouvernementaux et des entreprises d'État depuis vendredi afin de "donner la priorité aux ressources limitées de chauffage pour les hôpitaux, les écoles et les bâtiments résidentiels", selon les déclarations des gouvernements des deux villes.

À Pékin, la capitale, le froid a commencé il y a plusieurs jours et a causé des problèmes avec le système de métro de la ville.

Des centaines d'usagers, dont des dizaines souffrant de fractures, ont été envoyés à l'hôpital à Pékin au début du mois après que deux trains soient entrés en collision sur une ligne de métro très fréquentée par temps de neige, selon l'autorité des transports de la ville.

Les températures glaciales ont également entravé les efforts de sauvetage après un tremblement de terre meurtrier sur venu ce mois-ci dans la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays.

Source: edition.cnn.com