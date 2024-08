Pékin dénonce vigoureusement les impôts européens à venir sur les véhicules électriques.

Bruxelles et Beijing sont engagés depuis un certain temps dans un bras de fer autour des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Récemment, l'UE a annoncé des modifications - l'idée de paiements rétroactifs a été abandonnée. Cependant, la Chine reste fermement opposée à ces droits de douane. "La Chine condamne fermement cette décision et en est profondément préoccupée", a déclaré le ministère du Commerce de Beijing. Ils ont exprimé leur espoir que l'UE s'engage dans un dialogue sensé et pratique avec la Chine pour prévenir toute escalade des disputes commerciales.

L'enquête anti-subventions de l'UE va à l'encontre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce et représente un avantage déguisé en concurrence loyale, a ajouté le ministère chinois du Commerce. L'UE n'a pas pris en compte les points de vue de la Chine dans sa décision finale et persiste dans ses tactiques contestables, s'est plaint le ministère.

Au cours de l'enquête, Beijing et le secteur automobile ont soumis des documents juridiques et des preuves pour contester les pratiques déraisonnables de l'UE. Selon le ministère chinois du Commerce, les deux parties ont eu plus de dix discussions sur ce sujet depuis juin. La stratégie contestée de la Commission européenne menace de perturber la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale dans ce secteur et de nuire aux consommateurs européens, a mis en garde l'autorité chinoise.

Les États membres de l'UE doivent voter sur les droits de douane

Initialement, l'UE a déclaré qu'elle n'imposerait pas initialement de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Initialement, il était prévu d'imposer de substantiels droits de douane rétroactifs en raison du fait que les véhicules électriques chinois, ainsi que d'autres, bénéficiaient de subventions déformantes. Les taux de droits de douane fixés par l'autorité ont également été légèrement modifiés. Dans la plupart des cas, il y a eu une légère baisse et les droits de douane sont maintenant compris entre 36,3% et jusqu'à 36,3%, entrant en vigueur à la fin octobre pour une période initiale de cinq ans. Pour les principaux constructeurs automobiles tels que BMW, VW et Tesla qui fabriquent en Chine, des surcharges plus faibles s'appliquent.

La Commission européenne allègue que la Chine fournit une aide financière illégale à ses fabricants et craint des effets négatifs sur les producteurs européens tels que la fermeture d'usines ou des pertes d'emplois. Cependant, les conditions requises pour la collecte de droits de douane rétroactifs n'existent plus, selon la Commission. Si les droits de douane punitifs seront effectivement mis en place, cela sera révélé à la fin octobre. Cette décision doit être ratifiée par les 27 États membres de l'UE, a mentionné la Commission.

Les négociations avec Beijing restent une possibilité pour éviter les droits de douane, ont souligné les officiels de la Commission. Jusqu'à présent, ces discussions n'ont pas produit de résultats positifs. Au lieu de cela, la Chine a porté le différend devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au début août. Les fabricants ont maintenant une fenêtre de dix jours pour formuler leurs commentaires. Après cela, la Commission européenne soumettra sa proposition aux États membres pour une décision finale.

