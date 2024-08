- Pékin à l'OMC sur les droits de douane de l'UE sur les voitures électriques

La controverse concernant les droits provisoires de l'UE sur les véhicules électriques chinois s'intensifie. Selon un communiqué du ministère du Commerce à Pékin, la Chine fait appel au corps de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans cette affaire. Le ministère a invoqué la protection des droits et intérêts de l'industrie nationale des VE comme raison.

La décision provisoire de l'UE est dénuée de fondement factuel et juridique, viole les règles de l'OMC et nuit à la coopération mondiale et aux efforts de lutte contre le changement climatique, a déclaré un porte-parole dans le communiqué. Pékin appelle l'UE à corriger immédiatement ses erreurs et à travailler ensemble pour assurer la stabilité de la coopération économique et commerciale, ainsi que de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie des VE.

Long Processus

Les cas devant le panneau de règlement des différends de l'OMC traînent souvent pendant des années. En théorie, les parties peuvent faire appel des jugements, mais le mécanisme n'a pas fonctionné depuis des années en raison de l'obstruction des États-Unis pour la nomination de nouveaux experts. Les États-Unis cherchent à faire pression pour de plus grandes réformes au sein de l'OMC.

Depuis début juillet, des cautions sont exigées pour les véhicules électriques chinois. La décision d'imposer ou non les droits sera prise dans les mois à venir par la Commission européenne après consultation avec les États membres de l'UE. Bruxelles a conclu après une longue enquête que les VE en Chine étaient unfair

Lire aussi: