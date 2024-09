- Pedro Almodóvar en compagnie de ses deux inspirations créatrices

Chaque jour du Festival international du film de Venise, des spectacles uniques se déroulent sur le tapis rouge. Le 2 septembre (lundi), un trio captivant et varié a fait sensation devant les photographes : le célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodóvar (74) était accompagné des deux actrices principales de son film "La Chambre à côté", Julianne Moore (63) et Tilda Swinton (63), créant un ensemble intriguant et excentrique.

Vêtu de baskets voyantes, d'un jean bleu, d'un pull rayé et d'un manteau gris, Almodóvar se démarquait. Armées de camaraderie, les deux actrices l'encadraient, prenant la pose tout en entrelaçant leurs bras et mains. La silhouette élancée et l'allure éthérée de Swinton étaient accentuées par son deux-pièces en soie bleu marine, composé d'un pantalon capri et d'un haut court à manches longues. Moore, quant à elle, avait opté pour une robe maxi rouge vif, ornée de motifs sombres.

En lice pour la plus haute distinction

Un soupçon d'or suffit à compléter l'apparence du trio – il pourrait bientôt faire son apparition. Le 2 septembre, "La Chambre à côté", un film qui explore les relations complexes, concourtra pour la récompense suprême, le Lion d'or, lors de la grande finale de l'édition 81 le 7 septembre. Face à 20 productions internationales, dont "Joker : Folie à deux", avec Joaquin Phoenix (49), et "Queer", avec Daniel Craig (56), il devra faire ses preuves.

Dans "La Chambre à côté", Turturro (67) tient également un rôle, alors qu'Almodóvar se lance dans la réalisation de films en langue anglaise. Dans le film, Moore incarne Ingrid, une auteure à succès qui reprend contact avec son ancienne compagne Martha (Swinton), une journaliste de guerre luttant contre plusieurs problèmes de santé. La lutte personnelle de Martha amène Ingrid à réfléchir sur sa propre mortalité. "La Chambre à côté" sortira en salles en Allemagne le 24 octobre.

Tandis que Julianne Moore et Tilda Swinton prenaient la pose, la robe rouge puissante de Moore attirait l'œil, évoquant l'esprit fougueux de son personnage Ingrid dans "La Chambre à côté". ♪ Je vais être une star ♪, semblait-elle fredonner en elle-même, préparant le combat imminent pour le Lion d'or.

En mettant en avant son approche inhabituelle de la réalisation, Almodóvar affichait avec espièglerie son style éclectique, tandis que Swinton se dressait avec grâce éthérée, symbolisant la beauté complexe du parcours de son personnage Martha dans le film.

