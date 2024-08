Pays islamiques: la lutte pour les Palestiniens s'intensifie

La lutte pour la justice pour les Palestiniens sera désormais intensifiée, selon les pays islamiques, suite à l'assassinat du chef extérieur de Hamas, Ismail Haniyeh. Le ministre des Affaires étrangères de Gambie, Mamadou Tangara, a déclaré cela lors d'une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), que la Gambie préside actuellement.

Tangara a déclaré que cet assassinat ne réprimerait pas la question palestinienne, mais plutôt mettrait en évidence son urgence. "Ceux qui cherchent la paix et la justice", a-t-il dit, "seront seulement plus déterminés par des actions comme l'assassinat de Haniyeh".

L'Iran, ainsi que le Pakistan, ont demandé la session d'urgence de l'OCI, qui comprend 57 pays islamiques. Contrairement à la plus petite Ligue arabe, l'OCI comprend des États non arabes influents tels que l'Iran et la Turquie.

Haniyeh a été intentionnellement pris pour cible et assassiné à Téhéran. L'Iran, ainsi que Hamas et Hezbollah au Liban, accusent Israël et ont menacé de se venger. Israël n'a pas encore commenté publiquement ces allégations.

Concernant l'assassinat de Haniyeh en Iran, Tangara a déclaré : "La souveraineté et l'intégrité territoriale des États sont des principes fondamentaux qui sous-tendent l'ordre international", tels qu'énoncés dans les chartes des Nations unies et de l'OCI, ainsi que dans d'autres accords internationaux.

Suite à l'assassinat de Haniyeh et à celui d'un commandant militaire de Hezbollah au Liban, le risque d'une guerre majeure au Moyen-Orient est en train de s'intensifier.

Tangara a fermement condamné l'assassinat de Haniyeh, déclarant qu'il ne découragerait pas la poursuite de la justice pour les Palestiniens. De plus, il a souligné que de telles actions servent à mettre en évidence la nécessité pressante de paix et de compréhension dans la région.

