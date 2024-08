- Pays divisé: l'ascension de Marie n'est pas partout en Bavière

Le 15 août, l'État libre de Bavière se retrouve une fois de plus divisé : dans les communautés principalement catholiques, le jeudi suivant est un jour férié en raison de l'Assomption de Marie. Cela s'applique à 1 704 des 2 056 communes de Bavière, selon les chiffres de l'Office d'État de la statistique de Fürth. L'équilibre entre les populations catholique et protestante détermine cela.

Dans les communautés où il y a plus de résidents catholiques que protestants, les magasins restent fermés et les lieux de travail sont souvent déserts ce jour-là. Dans le Haut et le Bas Bavière, le 15 août est un jour férié partout. C'est également le cas dans le Haut-Palatinat (96,0 % des communes principalement catholiques), la Souabe (95,3 %), et la Basse-Franconie (87,0 %).

Le tableau est différent dans les régions administratives principalement protestantes d'Alto et de Moyenne-Franconie, où seulement 46,3 % et 18,1 % des communes sont principalement catholiques, respectivement. Parmi les grandes villes, la situation est également mitigée : tandis que Munich, Augsbourg, Würzburg, Régensbourg et Ingolstadt observent l'Assomption de Marie comme jour férié, Nuremberg, Fürth et Erlangen restent ouverts aux affaires.

Cependant, le nombre de communes touchées peut changer dans l'année à venir. La réglementation est basée sur la loi sur les jours fériés et les chiffres officiels de la population - jusqu'à présent basés sur le recensement de 2011. À partir de 2025, les chiffres de la population seront recalculés en fonction du recensement de 2022, ce qui devrait entraîner des changements.

La fête catholique de l'Assomption de Marie a ses racines dans un festival marial qui s'est développé à l'époque de ce qui est maintenant la Syrie à la fin du IVe siècle. Il s'est ensuite répandu dans l'Est et est devenu un festival de l'assomption de Marie au ciel, selon l'Archidiocèse de Munich et de Freising.

Au fil du temps, divers traditions se sont développées autour de l'Assomption dans l'Église catholique ; la plus connue est le liage de bottes d'herbes avec des herbes médicinales, des grains et des fleurs. Ces bottes sont bénies pendant la messe. La fête est particulièrement célébrée dans des endroits comme Altötting, un site de pèlerinage, ou Maria Vesperbild en Souabe, qui se caractérise par un strict conservatisme.

