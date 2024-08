- Pays des lacs francs avec une légère augmentation du nombre de visiteurs

Le district touristique du Lac de Franconie a connu une légère augmentation cette année après un succès exceptionnel en 2023. Jusqu'en juin, le nombre de nuitées était d'environ 540 000, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre d'arrivées a également augmenté de 1,2 %, atteignant 176 000, selon les données de l'office statistique de l'État.

Jusqu'en mai, la croissance a été beaucoup plus élevée par rapport à la même période de l'année dernière. Hans-Dieter Niederprüm, directeur général de l'association touristique basée à Gunzenhausen, attribue cela au fait que de nombreux jours fériés tombaient en mai l'année dernière, ce qui n'est pas le cas cette année. Il cite également "un temps modéré" comme ayant un impact sur le nombre de visiteurs. Jusqu'à présent, le district du Lac de Franconie ne se porte pas aussi bien avec les visiteurs d'une journée.

"Certains établissements rapportent une baisse du chiffre d'affaires car les visiteurs ne viennent pas en nombre habituel le week-end", a déclaré Niederprüm. Cependant, il n'a pas encore de chiffres précis à ce sujet.

En 2023, le district du Lac de Franconie a connu une année record avec 1,32 million de nuitées, soit une augmentation de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Pour la première fois, plus d'un million de nuitées ont été enregistrées dans le district de Weißenburg-Gunzenhausen.

Le district du Lac de Franconie attire chaque année de nombreux vacanciers et visiteurs d'une journée grâce à ses attractions telles que l'Altmühlsee, les deux lacs de Brombach et le Dennenloher See. La région offre des possibilités de baignade, de camping et d'exploration du paysage à bicyclette.

Malgré la croissance globale en Bavière, le district du Lac de Franconie a connu un rythme plus lent, avec une augmentation de 1,5 % des nuitées cette année.

