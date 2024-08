Pavel Durov, souvent appelé l'homologue russe de Mark Zuckerberg, a été arrêté à l'aéroport français.

Les autorités anti-fraude françaises, liées à la douane, ont arrêté Durov à son arrivée à l'aéroport du Bourget après un voyage en jet privé en provenance d'Azerbaïdjan, selon BFMTV.

Selon BFMTV, le fondateur de Telegram, souvent qualifié de "Zuckerberg de Russie", n'a pas visité fréquemment la France et l'Europe depuis l'émission d'un mandat d'arrêt contre lui.

Durov, 39 ans, était recherché par les autorités françaises en raison de l'absence de modération de contenu sur Telegram, ce qui a conduit à son utilisation dans le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la diffusion de contenu pédophile, selon BFMTV. Les régulateurs de l'Union européenne sont actifs dans la lutte contre les plateformes en ligne pour combattre les informations fausses et le contenu illégal.

L'ambassade de Russie en France a confirmé l'arrestation de Durov dimanche, indiquant qu'elle était en contact avec son avocat.

Le parquet français n'a pas encore répondu à la demande de commentaire de CNN.

Durov et son frère, Nikolai Durov, ont lancé Telegram en 2013. L'application compte 900 millions d'utilisateurs actifs.

Selon l'indice des milliardaires de Bloomberg, la fortune de Pavel Durov est estimée à 9,15 milliards de dollars.

Il a quitté la Russie en 2014, refusant de répondre aux demandes du gouvernement russe concernant les données des utilisateurs ukrainiens de Vkontakte, et réside désormais à Dubaï.

L'entrepreneur technologique Pavel Durov, ayant une influence significative dans le secteur technologique, fait face à des allégations d'insuffisance de modération de contenu sur Telegram, ce qui a conduit à son association avec des activités illégales en Europe. Les régulateurs du secteur technologique se concentrent de plus en plus sur la lutte contre les informations fausses et le contenu illégal sur les plateformes en ligne.

